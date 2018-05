Nữ quyền và làn sóng châu Á tại LHP Cannes

Liên hoan phim (LHP) Cannes (Pháp) lần thứ 71 sẽ công bố những bộ phim đoạt giải vào tối 19.5 (giờ địa phương). Như thường lệ ban tổ chức vẫn đón chào các bộ phim của những tên tuổi lớn tại hạng mục tranh giải Cành cọ vàng như đạo diễn cựu trào Jean-LucGodard (Pháp) với phim mới nhất The Image Book hay đạo diễn Thổ Nhĩ Kỳ từng đoạt Cành cọ vàng trước đây là Nuri Bilge Ceylan với phim The Wild Pear Tree...

Phụ nữ chiếm ưu thế trong ban giám khảo

Đây là một kỳ LHP hiếm hoi khi chủ tịch ban giám khảo (BGK) là nữ - diễn viên Úc 2 lần đoạt Oscar: Cate Blanchett, và 4 nữ nghệ sĩ khác trong BGK, nhiều hơn so với nam (4 người). 4 nữ giám khảo là đạo diễn Mỹ Ava DuVernay, diễn viên Pháp Léa Seydoux, diễn viên Mỹ Kristen Stewart và ca sĩ Burundi Khadja Nin.

Trong 21 phim tranh giải Cành cọ vàng chỉ có 3 phim do nữ đạo diễn thực hiện. Happy as Lazzaro của nữ đạo diễn người Ý Alice Rohrwacher được báo chí và giới phê bình đánh giá cao khi mô tả đời sống nông thôn khắc nghiệt của nước Ý, chủ đề mà cô cũng từng thành công với phim The Wonders đoạt giải thưởng của BGK LHP Cannes năm 2014. Hai phim còn lại là Girls of the Sun (Eva Husson, Pháp), Capharnaüm (Nadine Labaki, Li Băng).

Trong khi đó, Lars von Trier (Đan Mạch) được xem là một trong những đạo diễn hàng đầu thế giới hiện nay, từng đoạt hầu hết các giải quan trọng tại Cannes, trở lại LHP này sau 7 năm bị “cấm cửa” bởi phát ngôn nhạy cảm của ông về chủ đề Đức Quốc xã. Bộ phim tâm lý, bạo lực kinh khủng The House that Jack Built của Trier tiếp tục chia rẽ khán giả và giới phê bình. Hơn 100 khán giả đã bỏ về giữa chừng do không chịu nổi những cảnh bạo lực, bắn giết trẻ em trong phim. Tuy vậy, được chiếu trong khán phòng lớn đến 2.400 chỗ ngồi, phim vẫn thu hút rất nhiều khán giả xem hết 2 giờ 30 phút và dành 10 phút vỗ tay sau buổi chiếu. Đây không phải lần đầu tiên Lars von Trier gây “bão” tại Cannes. Đạo diễn của những bộ phim đầy khiêu khích như Antichrist, Dogville và Dancer in the Dark từng khiến nhiều khán giả lẫn báo giới không chịu nổi vì những tư tưởng cực đoan và hình ảnh bạo lực mà ông thể hiện trong phim.

Các tài năng đến từ châu Á

6 bộ phim tranh Cành cọ vàng năm nay đến từ châu Á. Lần đầu tiên trong lịch sử LHP Cannes, một bộ phim của đạo diễn Iran được chọn chiếu mở màn đồng thời tranh giải chính thức; đó là tác phẩm Everybody Knows của Asghar Farhadi, vị đạo diễn từng 2 lần đoạt Oscar Phim nước ngoài xuất sắc nhất trong vòng 5 năm qua (phim A Separation và The Salesman). Everybody Knows là phim tâm lý gia đình căng thẳng, đề tài quen thuộc của Farhadi với diễn xuất của cặp đôi ngôi sao - vợ chồng diễn viên Tây Ban Nha Penelope Cruz và Javier Bardem.

Một tác phẩm khác của đạo diễn Iran Jafar Panahi là Three Faces, phim hành trình cảm động giành được nhiều phản hồi tích cực. Jafar Panahi là đạo diễn từng bị chính quyền Iran bỏ tù và cấm làm phim trong vòng 20 năm; nhưng bất chấp điều đó, ông vẫn làm phim trong điều kiện ngặt nghèo, lấy bối cảnh diễn ra hầu hết trên đường phố như Three Faces.

Đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc là những gương mặt quen thuộc từng vài lần có phim dự thi và đoạt một số giải cá nhân trước đây. Lee Chang-dong, đạo diễn đến từ Hàn Quốc từng hai lần có phim đoạt giải LHP Cannes là Secret Sunshine (giải Nữ diễn viên xuất sắc) và Poetry (giải Kịch bản xuất sắc). Lần này ông tranh tài với bộ phim Burning, được chuyển thể từ truyện ngắn của nhà văn Nhật Bản Haruki Murakami. Burning chiếu vào tối 16.5, được khen ngợi nồng nhiệt, trở thành một trong những ứng cử viên sáng giá Cành cọ vàng năm nay. Tuy nhiên, hai bộ phim của hai đồng nghiệp châu Á tên tuổi khác là Ash is Purest White của đạo diễn Giả Chương Kha (Trung Quốc) và Shoplifters của đạo diễn Hirokazu Kore-eda (Nhật Bản) đầy cơ hội đoạt thêm một vài giải cá nhân sau khi nhận được đánh giá tích cực của giới phê bình. Sự phát triển chóng mặt của kinh tế Trung Quốc và thân phận nhỏ bé của con người tiếp tục là chủ đề trung tâm của đạo diễn Giả Chương Kha; trong khi đó, Hirokazu tiếp tục câu chuyện về một gia đình nhỏ của xã hội Nhật Bản đương đại, khi một đứa trẻ được đào tạo để trở thành một tên trộm nhí. Phim Nhật còn lại là Asako I & II của đạo diễn Ryusuke Hamaguchi có nội dung gần giống câu chuyện dân gian VN Hồn Trương Ba, da hàng thịt.