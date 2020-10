Nữ thi sĩ Mỹ Louise Gluck giành giải Nobel Văn chương 2020

Cuộc đời Louise Gluck không hề bằng phẳng. Khi còn ở tuổi thiếu niên, bà mắc chứng biếng ăn do tâm thần bất ổn. Bà từng nói căn bệnh này là kết quả của nỗ lực khẳng định sự độc lập của mình khi muốn rời khỏi mẹ. Năm cuối ở Trường trung học George W.Hewlett (New York), bà phải điều trị bệnh bằng phân tâm học.

Tự nhận mình không đủ khả năng vào đại học, Louise Gluck tham gia một lớp học thơ tại Trường cao đẳng Sarah Lawrence từ năm 1963 đến 1965. Sau đó, bà đăng ký tham gia các buổi hội thảo, lớp học về thơ tại Trường Giáo dục tổng quát của Đại học Columbia, nơi cung cấp các chương trình dành riêng cho sinh viên “có vấn đề”. Năm 1968, bà xuất bản tập thơ đầu Con đầu lòng (Firstborn), nhận được sự chú ý tích cực của giới phê bình. Rồi hàng loạt tập thơ đình đám của bà xuất hiện trên văn đàn: Ngôi nhà trên đầm lầy (The House on marshland, 1975); Mảnh vườn (The Garden, 1976); Hình hài hư hao (Descending Figure, 1980); Chiến thắng của Achilles (The Triumph of Achilles, 1985)...