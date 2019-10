Nữ tiểu thương vung tay đòi đánh khách Tây ở Hội An nói gì?

Đoạn clip ở Hội An đã được quay cách đây hơn 3 tháng

Chiều 23.10, trung tá Trương Đức Liên, Trưởng Công an P.Minh An (TP.Hội An), cho biết liên quan đến đoạn clip có nội dung một nữ tiểu thương vung tay dọa đánh khách Tây, chiều cùng ngày đơn vị đã có buổi làm việc với nữ tiêu thương này.

Theo trung tá Liên, nữ tiểu thương trong đoạn clip nói trên là bà Nguyễn Thị Gió (tên thường gọi là Mỹ, 60 tuổi, trú P.Thanh Hà, TP.Hội An, Quảng Nam). Hiện Công an P.Minh An cũng đã ghi nhận sự việc từ lời khai của bà Gió và báo cáo lên cấp trên.

Nữ tiểu thương vung tay dọa đánh khách Tây ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Bà Nguyễn Thị Gió cho biết vụ việc trong đoạn clip đã xuất hiện cách đây hơn 3 tháng tại ngã tư giao nhau giữa Lê Lợi - Phan Châu Trinh (P.Minh An), nơi bà Gió bán nước.

Theo nữ tiểu thương, vào buổi tối xảy ra sự việc, 4 khách Tây (2 nam, 2 nữ) chạy xe đạp tới gần chỗ quầy nước của bà dựng xe rồi đi bộ vào trung tâm phố cổ tham quan. Khuya cùng ngày, khi dọn hàng nước để về nhà, bà Gió vẫn thấy hai chiếc xe đạp của du khách. Sợ kẻ gian lấy trộm nên bà đã lấy dây khóa và khóa 2 xe đạp lại. Lúc trở ra, cả 4 du khách tỏ thái độ gắt gỏng thì bà mới bực tức.

“Trong lúc nóng nảy, tôi có vung tay nhưng tuyệt nhiên đó chỉ là hành động giải tỏa ức chế, chứ tuyệt nhiên không phải đánh họ”, bà Gió trần tình.

Cũng theo bà Gió, bà thực sự rất đỗi bất ngờ khi xem clip dài gần 30 giây ghi lại hình ảnh mình vung tay với du khách lan truyền trên mạng xã hội Facebook vào khuya 22.10.

Bà Gió thừa nhận hành động của mình là thái quá. Tuy nhiên, bà cũng cảm thấy nghi ngờ bởi sự việc diễn ra khá lâu nhưng nay lại được phát tán trên mạng xã hội. Bà cũng hi vọng cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ động cơ của người đăng clip.

Kiên quyết xử lý nghiêm

Ông Nguyễn Văn Lanh, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin TP.Hội An, cho biết dù bất cứ lý do gì thì hành động của nữ tiểu thương là không thể chấp nhận được. Hành động phản cảm và mất đi hình ảnh của phố cổ Hội An. Dân tình Hội An cũng phản ứng lên án hành động ấy rất nhiều. Hiện nay người dân Hội An cũng rất bức xúc vì liên tục xảy ra những chuyện tương tự như thế.

Nữ tiểu thương mở khóa cho xe của khách Tây sau khi khóa xe này lại ẢNH: CẮT TỪ CLIP

“Có thể là lỗi của khách hay không phải là lỗi của khách thì hành động ấy của nữ tiểu thương là không thể chấp nhận được. Quan điểm chúng tôi là phải xử lý triệt để, nghiêm túc không chỉ cho trường hợp này mà còn nhiều trường hợp khác nữa”, ông Lanh nói.

Cũng theo ông Lanh, đoạn clip dù cũ hay mới xảy ra nhưng khi đã đưa lên mạng xã hội thì nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến Hội An, việc này cũng khiến du khách đánh giá bất lợi cho du lịch và văn hóa Hội An.

Trước đó, tối 22.10, một đoạn clip kéo dài khoảng 30 giây lan truyền trên mạng xã hội Facebook ghi lại cảnh mâu thuẫn giữa một phụ nữ và hai khách nước ngoài ở phố cổ Hội An.

Theo thông tin hình ảnh trong clip, vào tối cùng ngày, đôi nam nữ người nước ngoài thuê xe đạp dạo phố. Khi di chuyển đến một cửa hàng bán vải nằm trên đường Lê Lợi, họ dựng xe trước shop này và đi bộ vào tiệm.

Lúc trở ra, cả hai ngạc nhiên vì chiếc xe đạp của mình bị một nữ tiểu thương dùng khóa khóa lại. Thời điểm này, một phụ nữ đứng tuổi bán hàng gần đó tiến lại gần và vung tay đòi đánh nam du khách.

Chưa dừng lại, mở khóa xe đạp xong, nữ tiểu thương tiếp tục có hành động cầm dây khóa đòi phang khách Tây khiến hai du khách bất ngờ, giật lùi lại phía sau. Điều đáng nói, trước khi bỏ đi nữ tiểu thương còn xô ngã chiếc xe của hai du khách này.

Sau khi đoạn clip lan truyền, đã có hàng ngàn lượt chia sẻ và bình luận của cộng đồng mạng, tất cả đều phản ứng gay gắt và lên án hành động xấu xí của nữ tiểu thương này.