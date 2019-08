Nữ văn sĩ mê đề tài... đồng tính

Sau khi sang Mỹ năm 1993, bà theo học ngành quản trị kinh tế, tốt nghiệp thạc sĩ tại Trường University of Utah và hiện làm việc trong ngành bưu điện của Mỹ.

Từ lòng đam mê văn chương, Joanne Trương vừa đi làm vừa viết sách với tiểu thuyết đầu tay Tình muộn hoàn thành khi mới tròn hai mươi tuổi. Từ đó bà có sở thích khám phá về tình yêu đồng tính và cảm thấy say mê đề tài này. Nhiều tác phẩm của bà để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng độc giả, như: Con mèo tam thể, Hoa bất tử… Đặc biệt, truyện ngắn Gió của Joanne Trương đã được nhận giải ba trong cuộc thi Cầu vồng sáu sắc do Trung tâm Csaga và Lãnh sự Thụy Điển ở VN tổ chức năm 2013. Và cuốn Mộng khúc do NXB Hồng Đức, Công ty sách Thời Đại vừa ấn hành cũng là kết quả một thời gian dài tác giả va chạm với chính những mảnh đời đồng tính có thật.