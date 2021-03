Nữ vũ công không tay và những bức ảnh xúc động tôn vinh phụ nữ

Nomadland và The Crown tiếp tục thắng giải Phim hay nhất tại Critics' Choice Awards 2021 vừa công bố ngày 7.3 (giờ Mỹ) theo hình thức trực tuyến.

Ra rạp lẫn chiếu trên nền tảng Disney+ từ ngày 5.3, sau ngày đầu tiên, tổng doanh thu của Raya And The Last Dragon ở Bắc Mỹ chỉ đạt 2,5 triệu USD, thua xa nhiều phim khác theo quan sát của giới báo chí.