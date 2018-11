‘Ở đây có nắng’ đoạt giải tại LHP quốc tế Ý tưởng mới San Francisco 2018

Với thông điệp đậm tính nhân văn: “Khi gắn kết yêu thương - ta là gia đình”, bộ phim Ở đây có nắng (tên tiếng Anh: Here comes the sun) đã được Ban Giám khảo Liên hoan phim (LHP) quốc tế Ý tưởng mới San Francisco 2018 (San Francisco International New Concept Film Festival 2018) trao giải thưởng Phim Việt hay nhất - The Best Vietnamese Film 2018.

LHP quốc tế Ý tưởng mới là một trong những LHP được chính phủ Mỹ chấp thuận và đã tổ chức lần thứ 5 tại San Francisco, dành cho tất cả các nhà làm phim trên thế giới, đặc biệt tôn vinh những kịch bản gốc và ý tưởng mới mẻ trong điện ảnh.

Năm nay, hơn 70 tác phẩm điện ảnh trên toàn thế giới được gửi tham dự các hạng mục chính thức của LHP như: Phim truyện xuất sắc nhất, Phim tài liệu xuất sắc nhất, Phim thương mại hấp dẫn nhất, giải phim ngắn, giải phim hoạt hình… và các giải thưởng cá nhân. Lễ trao giải diễn ra vào tối 5.11 tại Herbst Theatre, San Francisco, California, Mỹ.

Ở đây có nắng là bộ phim tình cảm dành cho gia đình, kịch bản được đạo diễn - biên kịch Việt Linh chấp bút, là phim đầu tay của đạo diễn trẻ Đỗ Nam cùng dàn diễn viên chính: Quý Bình, Quỳnh Chi (ảnh), Trương Thanh Long, Lê Chi Na, Huy Khánh, bé Gia Bảo, bé Ngân Chi... Phim do Hồng Hạc Media sản xuất và BHD phát hành vào tháng 1.2018.

Bên cạnh giải Phim Việt hay nhất, diễn viên Quỳnh Chi cũng được trao giải Nữ diễn viên xuất sắc dành cho vai Phương Thùy trong phim.