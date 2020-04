Ốc Thanh Vân hối hận vì so sánh bé Coca với con trai Lý Hải

Trong Điều con muốn nói lên sóng ngày 25.4 trên VTV9, cô bé 12 tuổi Gia Tuyết đặt trong chiếc hộp bí mật một mảnh giấy với dòng chữ: “Con yêu mẹ nhưng con muốn mẹ lắng nghe con nhiều hơn”. Em kể với Ốc Thanh Vân rằng gia đình không có nhà riêng mà phải thuê nhà để ở. Mẹ em làm tiếp thị, ba lái xe taxi, gia đình 4 người phải liên tục thay đổi nơi ở. Mỗi ngày, mẹ sẽ chuẩn bị sẵn đồ ăn cho Gia Tuyết và em gái 9 tuổi ăn và đi học. Sau đó, ba mẹ đi làm đến tận đêm hôm mới về đến nhà nên hầu như không có thời gian trò chuyện cùng em. Thông qua chương trình, em muốn mẹ lắng nghe em nhiều hơn và đừng so sánh em với các bạn: “Mẹ so sánh về việc học, lời ăn tiếng nói, tất cả mọi thứ mẹ đều so sánh. Con làm việc gì mẹ cũng la. Mẹ có quan tâm, nhưng chỉ quan tâm việc con chơi với bạn trên lớp. Con biết mẹ vì lo lắng nhưng mẹ cấm cản con mà không giải thích lý do, khiến con rất khó chịu”.