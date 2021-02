'On the Rocks' của Sofia Coppola: Hôn nhân dưới góc nhìn nữ tính

On the Rocks (tạm dịch: Trên những hòn đá) có nội dung xoay quanh Laura (Rashida Jones), một bà mẹ trẻ ở New York nghi ngờ chồng mình ngoại tình. Để khám phá sự thật, cô hợp lực với cha mình là Felix (Bill Murray) tìm ra những bằng chứng gian dối mà chồng cô đang che giấu. Cú bắt tay giữa cha và con gái khiến mối quan hệ giữa hai người trở nên gần gũi với nhau hơn, đồng thời truyền tải những thông điệp ý nghĩa về hôn nhân. Nhà làm phim nổi tiếng Sofia Coppola từng chia sẻ trên Variety về bộ phim của cô rằng: “On the Rocks là một bộ phim nói về vấn đề giữa các thế hệ, về cách chúng ta nhìn nhận những mối quan hệ trong cuộc sống, đồng thời đề cập đến tất cả những phức tạp trong đời sống hôn nhân hiện đại”.

Tài tử gạo cội Bill Murray (trái) và Rashida Jones trong một cảnh phim của On the Rocks Ảnh: Vulture

“Hãy nhớ, đừng trao trái tim cho đứa con trai nào. Con là của bố. Cho đến khi con lấy chồng. Con vẫn là của bố”, giọng nói đầu tiên hiện lên trong phim cũng đồng thời là điệp khúc vang vọng xuyên suốt tác phẩm thú vị của nhà biên kịch kiêm đạo diễn Sofia Coppola.

Laura - một nhà văn ở độ tuổi 30 đang vật lộn giữa việc sáng tạo và chăm sóc con cái, nảy sinh những nghi ngờ về lòng chung thủy của chồng mình là Dean (Marlon Wayans). Tìm đến người cha từng trải là Felix, cô được cảnh báo rằng tất cả đàn ông đều giống nhau, đều không chung thuỷ và thích đi tìm cảm hứng mới lạ.

Những gì tiếp theo xảy ra là một cuộc phiêu lưu hài hước, kỳ quái, khi Felix và Laura theo dõi Dean khắp thành phố, thậm chí sang cả Mexico để hy vọng “bắt tận nơi” Dean ngoại tình. Sophia Coppola thể hiện được tâm trạng chung của nhiều phụ nữ đã có gia đình thông qua hình ảnh nhân vật Laura. Cô nhạy cảm, hay suy nghĩ và mất đi sự tự tin vào bản thân sau khi kết hôn. Những hành động nhỏ của chồng cũng khiến Laura nghi ngờ anh lén lút phản bội mình.

Trong tác phẩm, Sofia Coppola tiếp tục thể hiện chất nữ tính quen thuộc. Cô đưa vào bộ phim của mình một mạch kể nhẹ nhàng, trầm lắng, giống như đang giãi bày, thủ thỉ với người xem. Sự nữ tính trong phong cách của Sofia Coppola còn thể hiện thông qua suy nghĩ giằng xé của nữ chính, cách nhân vật Laura đấu tranh với chính mình và tìm kiếm điểm tựa nơi người bố nhiều kinh nghiệm. Bên cạnh đó, màu sắc u tối của phim cùng những hình ảnh được cài cắm như cánh hoa rơi trên nền nhà, sóng biển dập dềnh, ly nước sóng sánh,… tạo cảm giác vừa buồn vừa thơ, mang đến nhiều xúc tác cho khán giả.

Sofia Coppola (ngoài cùng bên trái) hướng dẫn diễn xuất cho hai diễn viên chính trên trường quay Ảnh: Pitchfork

Rashida Jones là lựa chọn phù hợp cho nhân vật Laura. Cô sở hữu khuôn mặt với góc cạnh sắc nét, đôi mắt trầm ngâm, khiến người xem dễ cảm nhận những trăn trở, suy tư của một phụ nữ trung niên đã có gia đình. Sophia Coppola thường xuyên đặt Laura vào những khung hình bó hẹp, tối tăm, thể hiện nỗi cô đơn của nhân vật chính. Trong phần lớn thời lượng của bộ phim, Laura dường như là khán giả trong cuộc sống của chính mình. Cô cảm thấy không rõ ràng mọi thứ, loay hoay không biết nên đặt niềm tin ở ai và làm thế nào để giải tỏa những nghi vấn trong lòng.

Từng giành được đề cử Oscar cho vai chính trong bộ phim ăn khách Lost in Translation năm 2003 của Sofia Coppola, tài tử gạo cội Bill Murray một lần nữa có màn thể hiện tuyệt vời với vai người bố của Laura. Ông vốn từng là chàng trai đa tình, được nhiều phụ nữ theo đuổi nhưng lại khao khát nhận được sự quan tâm của người con gái mà mình mê đắm. Đối với Felix, việc đưa ra những lời khuyên về hôn nhân cho con gái Laura là một hình thức giúp ông sửa chữa những lỗi lầm quá khứ, giải tỏa những bí bách trong lòng và truyền đạt những bài học ý nghĩa về cuộc sống lẫn tình yêu cho thế hệ sau.

Tờ The New York Times nhận xét: “On the Rocks thể hiện hình ảnh của New York hiện tại, nơi con người hằng ngày quay cuồng trong guồng quay của công việc và cuộc sống gia đình, nơi mà những giấc mơ có thể không thành hiện thực. Nhưng tại nơi đó, bạn viết nên câu chuyện của chính mình”.

On the Rocks với phần nội dung chất lượng, thông qua bàn tay xử lý khéo léo của Sofia Coppola được kỳ vọng góp mặt trong đường đua Oscar 2021.