Ông chồng ngoại tình tái xuất trả thù, 'Thế giới hôn nhân' lại đạt rating 'khủng'

Tối 17.4, Thế giới hôn nhân lại một lần nữa khiến người xem "nghẹt thở" bởi loạt diễn biến căng thẳng và nằm ngoài dự đoán. Ông chồng ngoại tình Lee Tae Oh (Park Hae Joon) sau khi buộc phải ký vào đơn ly hôn và ra đi với hai bàn tay trắng, nay đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Không còn hành động bộp chộp theo cảm tính, anh quyết tâm lên kế hoạch bài bản trả thù vợ cũ Ji Sun Woo (Kim Hee Ae) và giành lại đứa con trai thân yêu Lee Joon Young (Jeon Jin Seo).

Bước đầu, Lee Tae Oh cùng tình nhân - nay đã là bà xã Yeo Da Kyung (Han So Hee) tổ chức tiệc hoành tráng đánh dấu màn tái xuất của gia đình mình. Đồng thời, anh “năm lần bảy lượt” lấy lòng con trai bằng cách tặng quà xịn và mời đến tiệc gặp gỡ nhiều người nổi tiếng.

Lee Tae Oh - Yeo Da Kyung không ngần ngại móc mỉa Ji Sun Woo trước mọi người ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Cũng tại đêm tiệc này, Ji Sun Woo đã đến tận nhà Lee Tae Oh - Yeo Da Kyung để đòi con trai. Cuộc chạm trán giữa cả ba nhân vật chính đẩy mạch phim Thế giới hôn nhân lên cao trào. Trong khi quý ông lăng nhăng căng thẳng vì sự xuất hiện đột ngột của vợ cũ còn “tiểu tam” vênh váo sau khi được lên chức mợ cả, thì Ji Sun Woo với bản lĩnh đầy mình không chỉ bình tĩnh bước vào nhà tìm con trai mà còn “dằn mặt” cặp đôi. Dù giành lợi thế trước tình cũ, nhưng Ji Sun Woo cũng mệt mỏi với thái độ chống đối của con trai Lee Joon Young. Cậu nhóc liên tục thể hiện sự không hài lòng với mẹ và bênh vực bố ruột dù từng biết ông ngoại tình, đánh đập mẹ. Tâm lý vị bác sĩ gia đình này còn nặng nề hơn khi phát hiện phòng ngủ của chồng cũ và vợ mới đều quá giống phòng của cô. Thậm chí, quần áo trong tủ đồ của Yeo Da Kyung cũng có nhiều bộ tương tự như của mình.

Ji Sun Woo bàng hoàng nhận ra vợ mới của chồng cũ có nhiều trang phục giống mình ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Chưa hết, khi ra đường, lúc làm việc và đi dạo, Ji Sun Woo cũng đều phải nghe những lời bàn tán về chuyện Lee Tae Oh - Yeo Da Kyung. Cô còn chứng kiến bạn thân Sul Myung Sook (Chae Gook Hee) cùng những người quen khác đang bắt đầu nịnh nọt gia đình mới của chồng cũ. Tất cả đều khiến bà mẹ một con ức chế nhưng phải kìm nén.

Ngoài xoay quanh cuộc chiến giữa Ji Sun Woo và cặp đôi Lee Tae Oh - Yeo Da Kyung, tập 7 Thế giới hôn nhân còn cho nhân vật bác sĩ Kim Yoon Ki (Lee Moo Saeng) lên sóng nhiều hơn. Anh được người xem chú ý khi có không ít hành động và ánh mắt quan tâm dành cho Ji Sun Woo. Khán giả hi vọng tấm lòng của anh có thể giúp Ji Sun Woo chống chọi lại gia đình hắc hám đang lập mưu đuổi cô ra khỏi bệnh viện.

Những phút cuối cùng tập 7, Ji Sun Woo lộ rõ sự sợ hãi vì bị đe dọa ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Tập 7 The World of the Married ghi nhận mức rating 18,5% (toàn quốc), giảm 0,3% so với tập 6. Dù vậy, con số này vẫn giúp bộ phim nằm trong top tác phẩm ăn khách nhất đài cáp trong những năm gần đây.