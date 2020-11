'Ông hoàng cháy nổ' Michael Bay sẽ hợp tác với 'ác nhân' Jake Gyllenhaal trong dự án mới?

Theo Variety ngày 12.11, Michael Bay sẽ đạo diễn bộ phim thuộc thể loại hành động kinh dị mang tên Ambulance (tạm dịch: Xe cứu thương). Đây là bộ phim làm lại từ tác phẩm của Đan Mạch năm 2005 do đạo diễn Laurits Munch-Petersen thực hiện.

Discussing Film cho hay Navot Papushado và Aharon Keshales ban đầu được lựa chọn để đạo diễn tác phẩm, tuy nhiên họ đã bỏ dở dự án vì những lý do riêng.

Michael Bay (trái) và Jake Gyllenhaal có khả năng hợp tác trong dự án phim hành động kinh dị Ảnh: Variety

Cũng theo thông tin từ Variety, "ác nhân Mysterio của Spider-Man" Jake Gyllenhaal đang đàm phán để tham gia vai chính trong phim.

Michael Bay dự kiến bắt đầu quay Ambulance vào đầu năm 2021. Phần kịch bản do Chris Fedak (nhà biên kịch của Chuck, Deception) chấp bút. James Vanderbilt, Bradley Fischer và Will Sherak tham gia sản xuất.

Michael Bay gần đây đã đạo diễn bộ phim 6 Underground với sự góp mặt của tài tử Ryan Reynolds. Đạo diễn sinh năm 1965, nổi tiếng với biệt danh "ông hoàng cháy nổ" của Hollywood. Các tác phẩm do Michael Bay đạo diễn và sản xuất thường là những bộ phim có kinh phí lớn như Armageddon, The Rock, Bad Boys, Bad Boys II, Transformers, Transformers: Revenge of the Fallen, Transformers: Dark of the Moon, Transformers: Age of Extinction...

Jake Gyllenhaal (40 tuổi) sinh trưởng trong một gia đình danh giá, có cha là đạo diễn truyền hình Stephen Gyllenhaal, mẹ là biên kịch nổi tiếng Naomi Foner. Jake Gyllenhaal tham gia diễn xuất từ năm 10 tuổi. Anh gây ấn tượng khi góp mặt trong các bộ phim Jarhead, Brokeback Mountain, Zodiac, Spider-Man: Far from Home... Gần đây, tài tử xác nhận đã ký hợp đồng đóng vai chính trong loạt phim The Son do Denis Villeneuve đạo diễn.