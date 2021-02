'Ông nói gà, bà nói vịt' trong tranh chấp bản quyền Thái Hà Books và First News

Ông Nguyễn Văn Phước, Giám đốc công ty First News - Trí Việt cho rằng, Trò chuyện với cõi vô hình do Thái Hà Books xuất bản có tựa đề và nội dung tương tự 90% mà đơn vị này từng xuất bản vào năm 2017. Trong khi đó, bản quyền cuốn sách thuộc về 3 bên: Công ty First News - Trí Việt, Nhà ngoại cảm Hoàng Thị Thiêm, người chấp bút là nhà văn Nguyễn Thị Việt Hà.

"Cuốn sách mới xuất bản của Thái Hà Books đã tước bỏ quyền của người chấp bút Nguyễn Thị Việt Hà và đơn vị lên ý tưởng, thực hiện, biên tập, đặt tên sách: First News - Trí Việt", ông Phước bức xúc.

Cuốn sách Trò chuyện với cõi vô hình do First News - Trí Việt và NXB Hội Nhà văn ấn hành Ảnh: T.L

Kể lại hành trình nhọc nhằn làm cuốn sách, ông Phước kể: “Năm 2012, tôi đã bay từ TP.HCM đến tỉnh Hòa Bình nhiều lần để gặp và trao đổi, thuyết phục nhà ngoại cảm Hoàng Thị Thiêm làm một cuốn sách. Tại cuộc gặp, bà Hoàng Thị Thiêm đưa cho tôi một xấp tài liệu khoảng 80 trang photo các bài báo và một ít bản chép tay. Tôi nhận thấy khả năng hạn chế về hành văn cùng số tài liệu khá ít ỏi, không thể từ đây làm nên một cuốn sách. Trở về, tôi đã làm việc với nhà văn Nguyễn Thị Việt Hà, lúc đó đang làm biên tập viên tại First News - Trí Việt, đề nghị chấp bút cho bà Hoàng Thị Thiêm và được nhà văn Việt Hà đồng ý, ra ở lại nhà bà Hoàng Thị Thiêm trên 20 ngày để thực hiện công việc ghi chép, viết sách. Ngày 5.7.2016, First News - Trí Việt ký hợp đồng Hợp tác tổ chức bản thảo Sống giữa hai thế giới , trò chuyện với cõi vô hình với Nguyễn Thị Việt Hà trong vai trò là đồng tác giả và đồng sở hữu với bà Hoàng Thị Thiêm".

Ông Phước cho biết thêm: "Khi First News - Trí Việt quyết định in theo quyết định của NXB Hội Nhà Văn thì gặp trở ngại từ phía ông Nguyễn Văn Giang (người chồng sau, đồng thời là người đại diện pháp lý cho bà Hoàng Thị Thiêm). Cụ thể, ông Giang có góp ý một vài nội dung trong sách và yêu cầu rằng trong bìa lót sách, ông muốn được đứng tên chung với Việt Hà. Có như vậy thì ông Nguyễn Văn Giang mới đồng ý cho in sách".

Trước đề nghị này, khi ông Nguyễn Văn Phước trao đổi với Việt Hà và được nhà văn chấp thuận để ông Giang đứng sau tên và đây chỉ là đề nghị miệng, không có trong hợp đồng. Trong hợp đồng của First News, chỉ có duy nhất người chấp bút là nhà văn Việt Hà. “Tôi không hề đoán được, việc đề nghị được đứng tên chung của ông Giang đều nằm trong sự sắp đặt của ông Giang để lấy trắng bản quyền sau này”, ông Phước cho hay.

Nhà văn Nguyễn Thị Việt Hà (trái) và bà Hoàng Thị Thêm tại quê nhà lúc gặp gỡ viết sách Ảnh: NVCC

Ngày 14.5.2017 tại TP.HCM, First News - Trí Việt tổ chức họp báo ra mắt cuốn sách Trò chuyện với cõi vô hình. Đến ngày 8.5.2017 cuốn sách chuẩn bị được tái bản. Đột nhiên, bà Hoàng Thị Thiêm đề nghị loại bỏ người chấp bút Nguyễn Thị Việt Hà. Ông Nguyễn Văn Phước khi đó không đồng ý việc này và khẳng định cuốn sách tái bản vẫn giữ nguyên tên Nguyễn Thị Việt Hà, bởi lẽ, đây thật sự là người chấp bút và đáng được hưởng lợi nhuận từ hợp đồng. Ít lâu sau, bà Thiêm gửi văn bản cho First News, cho rằng nhà văn Nguyễn Thị Việt Hà không phải là người chấp bút, mà cuốn sách Trò chuyện với cõi vô hình là do bà Hoàng Thị Thiêm tự viết. Nhà ngoại cảm này cũng đề nghị đơn phương hủy hợp đồng với First News - Trí Việt.

First News đã không chấp nhận yêu cầu của bà Thiêm là bỏ tên người chấp bút thực sự cuốn sách là nhà văn Nguyễn Thị Việt Hà nên bà Thiêm có văn bản gửi lên Cục Xuất bản, In và Phát hành. Vì vậy First News - Trí Việt quyết định dừng tái bản cuốn sách.

Trước những lý lẽ về bản quyền của đơn vị từng xuất bản cuốn sách dành cho mình, Thái Hà Books cũng đã phản ứng lại với First News - Trí Việt, với khẳng định không có gì sai trái cả.