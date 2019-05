Only C kết hợp chuyên gia Hàn làm MV Đau để trưởng thành

Lời bài hát trong MV được viết bởi em trai Only C là nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện. Đặc biệt, ca sĩ đã mời được nhà sản xuất âm nhạc và các chuyên gia phối nhạc nổi tiếng Hàn Quốc như: Krazy Park, Eddy Park, Jo Joon-sung... cùng tham gia thực hiện MV. Phần audio của bài hát do Hãng 821 Sound (1 trong 3 hãng sản xuất âm nhạc nổi tiếng nhất ở Hàn Quốc hiện nay) thực hiện.

Để thực hiện bối cảnh trong MV, ê kíp Only C đã biến một con phố nhỏ ở Đà Lạt thành con phố Nhật Bản với màu sắc đậm chất ngôn tình. Tham gia diễn xuất cùng Only C trong sản phẩm mới có ca sĩ Lou Hoàng và diễn viên Trâm Ngô.