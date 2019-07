Only C: Tôi ấu trĩ và ngu xuẩn khi nhận xét không đúng về Sơn Tùng M-TP

Hôm 5.7, Only C đã gửi lời xin lỗi đến Sơn Tùng M-TP vào đúng ngày sinh nhật của nam ca sĩ này và đính kèm bên dưới dòng trạng thái là khoảnh khắc Only C vui vẻ chụp ảnh cùng Sơn Tùng-TP.

Cụ thể, nam nhạc sĩ tự nhận là người ấu trĩ và ngu xuẩn khi có những lời nhận xét không đúng về ca sĩ gốc Thái Bình vào hai năm trước. Only C viết: “Đúng là không đau thì khó mà trưởng thành được, âm nhạc Việt Nam sau bao nhiêu năm đã xác định được một huyền thoại sống là Sơn Tùng M-TP. Thời gian trôi qua, tôi nhận ra được sự ấu trĩ và ngu xuẩn của mình về phát ngôn hai năm trước. Có lẽ không lời xin lỗi nào chân thành hơn bằng việc tích cực ủng hộ và là một phần tiếp lửa cho sự nghiệp của Sơn Tùng bay cao và bay xa hơn nữa”.

Nam nhạc sĩ cũng dành những lời nhận xét “có cánh” cho chủ nhân hit Hãy trao cho anh: “Ở Sơn Tùng có nhiều thứ để nghệ sĩ Việt Nam noi theo. Gặp gỡ Sơn Tùng càng nhiều mới biết được diễm phúc của mình là được ở cùng thời và hoạt động cùng môi trường với một thiên tài, một huyền thoại sống”. Ngoài ra, Only C không quên xin lỗi SKY (tên cộng đồng người hâm mộ Sơn Tùng M-TP) cũng như cảm ơn họ vì đã giúp nam nhạc sĩ trưởng thành hơn sau phát ngôn sai lầm về Sơn Tùng M-TP.

Bên cạnh đó, Only C cũng tiết lộ anh và Sơn Tùng từng nhiều lần gặp nhau để tâm sự và chia sẻ những vấn đề trong cuộc sống. Từ đó, Only C cảm thấy thấu hiểu cho những áp lực mà giọng ca gốc Thái Bình phải chịu đựng, đồng thời nam nhạc sĩ nể phục sự nỗ lực của Sơn Tùng để đạt được thành công như hiện tại.

Only C là một trong những nhạc sĩ có những phát ngôn gây sốc trong làng nhạc Việt Ảnh: FBNV

Only C thẳng thắn cho rằng có thể sẽ bị một số khán giả nói đang lợi dụng tên tuổi của Sơn Tùng để nổi tiếng: “Only C biết rằng có nhiều bạn ghét tôi và cho rằng tôi đang cố tình đánh bóng tên tuổi. Tôi có thể hiểu được tình cảm của các bạn dành cho Sơn Tùng nhiều như thế nào và tôi cũng như vậy. Các bạn có thể ghét tôi, ghét âm nhạc của tôi, xỉ vả, chửi rủa nhưng điều mà tôi thấu hiểu nhất từ Sơn Tùng là sự chịu đựng và cố gắng”. Tuy nhiên, những dòng tâm sự của Only C lại nhận được nhiều phản ứng tích cực từ cộng đồng mạng. Đa số khán giả đều cho rằng mọi chuyện đã là quá khứ và điều quan trọng là Only C nhận ra sai lầm của bạn thân. Đồng thời, người hâm mộ Sơn Tùng cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến Only C và chúc nam nhạc sĩ sẽ thành công trên con đường sự nghiệp.

Vụ lùm xùm giữa Sơn Tùng M-TP và nhạc sĩ Only C xảy ra vào năm 2017, thời điểm Sơn Tùng là cái tên luôn được nhắc đến như một hiện tượng âm nhạc của Việt Nam. Tại thời điểm đó, Only C đã từng nhận xét về Sơn Tùng trên báo chí: “Tên Sơn Tùng là cái tên mà cả nước nghe là phải nhắc đến. Cậu bé này là một cậu bé nổi tiếng không phải vì bài hát mà nổi tiếng vì cái tên Sơn Tùng. Sơn Tùng làm bất cứ cái gì cũng nổi tiếng, kể cả mặc quần jeans, mặc áo hay phát ngôn cũng nổi tiếng. Chính vì vậy, bạn dùng cái sự nổi tiếng đó để tạo sức lan tỏa. Tuy nhiên, tôi đứng trên âm nhạc thì âm nhạc của tôi nổi tiếng chứ tôi không nổi tiếng”. Phát ngôn này của Only C được cho là cố tình công kích giọng ca gốc Thái Bình và nhận được không ít “gạch đá” từ người hâm mộ Sơn Tùng M-TP. Thậm chí, nhiều khán giả còn dùng scandal đạo nhạc để đáp trả Only C và bảo vệ thần tượng.

Only C là nhạc sĩ nổi tiếng với những ca khúc hit như Yêu một người có lẽ, Yêu là tha thứ, Đếm ngày xa em… Trong quá khứ, Only C từng dính nghi án đạo nhạc và có những phát ngôn gây nhiều tranh cãi.