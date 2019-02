Oscar 2019: Ai sẽ ôm tượng vàng danh giá ra về?

Trước thềm Lễ trao giải Oscar lần thứ 91 do Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS) tổ chức, tôn vinh những bộ phim hay nhất năm 2018 diễn ra tại Nhà hát Dolby ở Hollywood, Los Angeles, California (Mỹ), giới chuyên môn đã có những nhận định sôi nổi về người chiến thắng năm nay. Dưới đây là dự đoán của Hollywood Reporter, tổng hợp dựa trên dữ liệu của các giải thưởng tiền Oscar và từ các nhà báo điện ảnh uy tín.

Đề cử: Black Panther, BlacKkKlansman, Bohemian Rhapsody, The Favourite, Green Book, Roma, A Star Is Born, Vice

Dự đoán phim chiến thắng: Roma

Roma và Green Book từng giành nhiều giải thưởng quan trọng tại các lễ trao giải điện ảnh tiền Oscar bao gồm DGA, BAFTA, BFCA, PGA và Quả cầu vàng, trong đó Roma lại là tác phẩm không thực hiện bằng tiếng Anh và do Netflix sản xuất. Trong khi đó điểm yếu của Green Book là không có đề cử giải đạo diễn. Theo Hollywood Reporter, Roma sẽ chiến thắng vì hai lý do: phim của Alfonso Cuarón dựa trên thời thơ ấu của bản thân ở Mexico, và Viện hàn lâm luôn tạo những tất ngờ, như để một bộ phim tiếng nước ngoài trắng đen có thể giành chiến thắng ở hạng mục lớn nhất trong tất cả các hạng mục nếu nó thực sự xứng đáng.

Đề cử: Spike Lee (BlacKkKlansman), Paweł Pawlikowski (Cold War), Yorgos Lanthimos (The Favourite), Alfonso Cuarón (Roma), Adam McKay (Vice)

Dự đoán người chiến thắng: Alfonso Cuarón

Trước Oscar, nhà làm phim người Mexico Alfonso Cuaron đã được công nhận là Đạo diễn xuất sắc nhất tại lễ trao giải Quả cầu Vàng lần thứ 76. Roma mang dấu ấn đậm nét và rất riêng của nhà làm phim sinh năm 1961 này. Với tác phẩm của mình, Alfonso Cuaron không chỉ giữ cương vị đạo diễn mà ông còn đảm nhiệm vai trò biên kịch, quay phim, dựng phim và đồng sản xuất bộ phim, quá nổi trội so với các ứng cử viên còn lại.

Một nhân tố được nhắc đến nữa là Spike Lee, nhà làm phim người da màu với tác phẩm đề tài phân biệt chủng tộc. Tuy nhiên ông lần đầu tiên được đề cử Đạo diễn xuất sắc nên sẽ rất khó thuyết phục được số đông.

Đề cử: Christian Bale (Vice), Bradley Cooper (A Star Is Born), Willem Dafoe (At Eternity's Gate), Rami Malek (Bohemian Rhapsody), Viggo Mortensen (Green Book)

Dự đoán người chiến thắng: Rami Malek

Christian Bale và Rami Malek được xem là hai cái tên một chín một mười tại lễ trao giải năm nay. Tuy nhiên tài tử Bohemian Rhapsody đã giành được chiến thắng tại SAG và BAFTA (Bale chiến thắng giải Critics' Choice Award). Rami Malek đã thể hiện vô cùng thành công vai diễn Freddie Mercury, lột tả chân thật nhất hình tượng ca sĩ chính ban nhạc Queen từ giọng nói, cử chỉ đến tính cách. Phần thể hiện của anh chính là chìa khóa mang lại sự thăng hoa trong cảm xúc cho khán giả với bộ phim tiểu sử này nên sẽ hoàn toàn xứng đáng nếu tài tử gốc Ai Cập ra về với tượng vàng danh giá trên tay.

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất

Đề cử: Yalitza Aparicio (Roma), Glenn Close (The Wife), Olivia Colman (The Favourite), Lady Gaga (A Star Is Born), Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me?)

Dự đoán người chiến thắng: Glenn Close

Ảnh: H.R Glenn Close trong The wife

Lady Gaga và Glenn Close cùng giành chiến thắng hạng mục này tại giải Critic's Choice Awards, một trong những giải thưởng tiền Oscar quan trọng nhất bên cạnh Golden Globe, Screen Actor Guild và BAFTA. Tuy nhiên, minh tinh kỳ cựu là người được xướng tên tại Quả cầu vàng 2019 và vượt hẳn đàn em với 45 năm hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất, từ sân khấu, truyền hình đến điện ảnh.

Glenn Close luôn bị so sánh và thỉnh thoảng bị nhầm với Meryl Streep tại các buổi lễ trao giải Oscar. Nhưng trong khi Meryl Streep lập kỷ lục là nữ diễn viên có nhiều đề cử Oscar nhất (21 đề cử), cũng là một trong những diễn viên đoạt nhiều giải nhất (3 giải) thì Glenn Close lập kỷ lục ngược: nữ diễn viên được đề cử sáu lần và cả sáu lần đều ra về trắng tay. Do đó, bà được dự đoán "vận đen” sẽ chấm dứt tại mùa giải Oscar lần thứ 91 với vai diễn trong The wife, bộ phim độc lập kinh phí thấp của đạo diễn người Thụy Điển Björn Runge.

Ở hạng mục này, Yalitza Aparicio của Mexico trở thành người bản địa đầu tiên được đề cử Nữ diễn viên xuất sắc. Aparicio, vốn là một giáo viên và lần đầu tiên tham gia diễn xuất trong Roma, đã nhận được đề cử danh giá này. Tuy nhiên chiến thắng của cô khó thuyết phục các tên tuổi lớn, nhất là Glenn Close.

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất

Đề cử: Mahershala Ali (Green Book), Adam Driver (BlacKkKlansman), Sam Elliott (A Star Is Born), Richard E. Grant (Can You Ever Forgive Me?), Sam Rockwell (Vice).

Dự đoán người chiến thắng: Mahershala Ali

Ảnh: Universal Pictures Ali đóng vai nghệ sĩ piano Don Shirley trong phim Green Book

Gần đây, Hollywood bị chỉ trích vì sự thiếu đa dạng sắc tộc và ngày càng nhiều diễn viên lên tiếng về sự cần thiết của giải Oscar công tâm hơn nhằm đại diện cho xã hội Mỹ. Tuy nhiên, Mahershala Ali hoàn toàn xứng đáng với tượng vàng bằng vai diễn trong phim Green Book. Nếu chiến thắng, tài tử 44 tuổi sẽ trở thành ngôi sao có hai giải thưởng trong cùng hạng mục (trước đó là giải Oscar Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất năm 2017 trong phim Moonlight).

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất Đề cử: Amy Adams (Vice), Marina de Tavira (Roma), Emma Stone (The Favourite), Rachel Weisz (The Favourite), Regina King (If Beale Street Could Talk). Dự đoán người chiến thắng: Amy Adams Ảnh: Annapurna Pictures Sự thể hiện xuất sắc của Amy Adams qua nhân vật Lynne Vincent được giới chuyên môn đánh giá cao Bộ phim tiểu sử Vice của đạo diễn Adam McKay kể về cuộc đời của vị phó tổng thống khét tiếng nhưng lại ít người biết đến Dick Cheney nằm trong top đề cử Oscar 2019 với 8 hạng mục. Trong đó Amy Adams được khen ngợi với vai một bà vợ chính trị gia mạnh mẽ, tham vọng bên chồng trong các cuộc đua tranh cử, vừa thể tình yêu thương chân thành giúp gắn kết hai vợ chồng qua cả những thời điểm thành công và khoảng trầm lặng lẽ trong sự nghiệp của Dick Cheney. Trước Vice, mỹ nhân tóc vàng sinh năm 1974 đã có 6 đề cử Oscar nhưng chưa lần nào thành công, dù các tác phẩm mà cô tham gia là American Hustle (2013), hay gần đây là Arrival (2016) đều rất xuất sắc. Bạn gái Superman được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện ở mùa giải năm nay. Kịch bản gốc xuất sắc nhất Đề cử: The Favourite, First Reformed, Green Book, Roma, Vice Dự đoán tác phẩm chiến thắng: The Favourite Trailer phim The Favourite Dưới bàn tay chỉ đạo của đạo diễn Yorgos Lanthimos, kịch bản do hai nhà biên kịch Deborah Davis và Tony McNamara chấp bút, The Favourite, bộ phim về "cung đấu" nước Anh trở thành tác phẩm điện ảnh mà mọi nhà phê bình đều muốn xem. Phim là câu chuyện về Nữ hoàng Anne (Olivia Colman đóng), người trị vì nước Anh vào đầu những năm 1700 cùng với những tình cảm đồng giới được xem là cấm kỵ vào thời điểm đó. Khó vượt qua ứng cử viên nặng ký Roma ở hạng mục Phim hay nhất, The Favourite với cốt truyện lôi cuốn có thể được Viện hàn lâm ưu ái cho Kịch bản gốc xuất sắc nhất, nhằm tôn vinh một bộ phim đề tài nữ quyền. Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất Đề cử: The Ballad of Buster Scruggs, BlacKkKlansman, Can You Ever Forgive Me?, If Beale Street Could Talk, A Star Is Born Dự đoán tác phẩm chiến thắng: BlacKkKlansman Trailer phim BlacKkKlansman So với các ngựa chiến trên, BlacKkKlansman từng giành giải thưởng lớn Grand Prix tại LHP Cannes 2018, và giành 4 đề cử Quả cầu vàng, được Viện phim Mỹ bình chọn là 1 trong 10 tác phẩm điện ảnh hay nhất năm. Tác phẩm của đạo diễn da màu Spike Lee mang giọng điệu hài hước giễu nhại chính trị và khơi lại đề tài phân biệt chủng tộc cực đoan của đảng “3K”, đề cập trực diện đến những vấn đề tồn tại dai dẳng trong xã hội Mỹ, từ bạo lực, sự phân biệt chủng tộc đến vấn đề tân phát xít, chủ nghĩa dân tộc cực đoan của người da trắng... Phim tràn ngập tiếng cười giễu nhại dí dỏm nhưng hàm chứa nỗi đau thời đại, BlacKkKlansman được kỳ vọng sẽ được Viện hàn lâm gọi tên. Phim hoạt hình xuất sắc nhất Đề cử: Incredibles 2, Isle of Dogs, Mirai, Ralph Breaks the Internet, Spider-Man: Into the Spider-Verse.

Dự đoán chiến thắng: Spider-Man: Into the Spider-Verse Trailer Spider-Man: Into the Spider-Verse

Tính đến hiện tại, Người Nhện: Vũ trụ mới của hãng Sony nắm trong tay những chiếc vé thông hành chất lượng, những giải thưởng điện ảnh uy tín trong cuộc đua đến với tượng vàng Oscar lần thứ 91. Tác phẩm của các đạo diễn Peter Ramsey, Robert Persichetti Jr. và Rodney Rothman kể về hành trình tiêu diệt cái ác, tìm kiếm giá trị bản thân của Người Nhện trẻ tuổi Miles Morales. Tính đến hiện tại, câu chuyện được sáng tạo dựa trên nhân vật Marvel "ẵm" giải Phim hoạt hình xuất sắc nhất tại Annie Awards lần thứ 46, giải Quả cầu vàng lần thứ 76, giải Bình chọn của những nhà phê bình lần thứ 24 và giải "Oscar nước Anh" lần thứ 72. Tác phẩm đem đến sự mãn nhãn cho khán giả bởi những pha chiến đấu gây cấn, đồ họa được chăm chút kỹ lưỡng và âm nhạc tuyệt vời.

Là phim chuyển thể được chấm 97% trên Rotten Tomatoes, được khen là "tỏa sáng", "phim hoạt hình siêu anh hùng hay nhất năm", Người Nhện: Vũ trụ mới cho thấy sự sáng tạo ở chỗ rất trung thành với bản truyện tranh. Spider-Man: Into the Spider-Verse còn dẫn đầu phòng vé toàn cầu hồi cuối tháng 12.2018 với gần 400 triệu USD.