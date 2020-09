Ozzy Osbourne cảm giác như thế nào khi cố giết vợ lúc phê thuốc?

Theo trang News.com.au, bộ phim tài liệu có tựa The Nine Lives of Ozzy Osbourne, phát sóng vào ngày 8.9 trên kênh A&E Networks của Mỹ (theo giờ địa phương). Nói về những gì mô tả trong phim tài liệu, bà Sharon (67 tuổi) thừa nhận rằng người xem sẽ thấy một Ozzy Osbourne rất khác với những gì biết trước đây.

Hồi tưởng về trải nghiệm cận kề cái chết của mình 31 năm trước, vợ của Ozzy Osbourne kể: “Chuyện xảy ra sau khi tôi tắm cho bọn trẻ, cho chúng đi ngủ. Lúc đó tôi đang ngồi đọc sách. Anh ấy vào phòng. Giây phút đó, tôi nghĩ tôi không biết ai đã ngồi đối diện với tôi trên ghế sofa, người đó chẳng còn là chồng tôi. Anh ấy sập cửa lại, rồi thốt lên rằng 'tôi đã đi đến quyết định rằng cô phải chết' ” – bà Sharon nhớ lại.

Người chung chăn gối với Ozzy Osbourne kể tiếp: “Anh ấy bình tĩnh, vô cùng bình tĩnh, rồi đột nhiên lao thẳng vào tôi, làm tôi nghẹt thở. Anh ấy ấn tôi xuống, rồi cố chèn lên người. Tôi cảm nhận được mình nằm đè lên mấy thứ trên bàn. Trong lòng hoảng sợ vô cùng. Còn chút tỉnh táo, tôi nhanh tay nhấn nút báo động ở bàn và chuyện tiếp theo mà tôi còn nhớ là cảnh sát đã ở đó, trong nhà tôi”.

Mặt tối của rocker cắn đầu dơi Ozzy Osbourne

Sự việc xảy ra khi vợ chồng Ozzy Osbourne sống ở hạt Buckinghamshire (Anh) cùng với 3 con. Bà Sharon nói: “Tất cả những gì tôi có thể nghĩ lúc đó là về những đứa trẻ. Không đời nào tôi bỏ con mình. Vì vậy, đó có lẽ là nỗi sợ hãi nhất mà tôi từng trải qua”.

Về phần Ozzy Osbourne, cựu thủ lĩnh ban nhạc Black Sabbath 71 tuổi, cho biết: “Lúc đó, tôi cảm thấy bình tĩnh nhất trong đời. Cảm giác rất bình yên. Tất cả những gì tôi nhớ là thức dậy trong nhà tù Amersham và hỏi cảnh sát: 'Tại sao tôi lại ở đây?' Cảnh sát đáp: 'Anh muốn tôi đọc cho anh nghe tội danh đã cáo buộc đối với anh?' Thế là cảnh sát đã đọc: 'John Michael “Ozzy” Osbourne, anh đã bị bắt vì âm mưu giết người' ”.

Bà Sharon nói: “Cảm ơn Chúa, thẩm phán đã đưa anh ấy vào bệnh viện điều trị trong 6 tháng và tôi có thời gian để trấn tĩnh”. Sau đó, bà Sharon đã hỏi chồng: “Nếu anh làm điều này một lần nữa, hoặc em sẽ giết anh hoặc anh sẽ giết em. Anh có muốn điều đó xảy đến với bọn trẻ không?”. May mắn, vợ chồng Ozzy Osbourne đã vượt qua thời điểm khó khăn đó và hiện đang sống yên ổn ở thành phố Los Angeles, bang California (Mỹ).

Ozzy Osbourne là rocker người Anh, nổi tiếng từ khi còn là thành viên ban nhạc Black Sabbat trước khi bắt đầu sự nghiệp đơn ca vào năm 1980 Ảnh: Getty Images Theo báo The Sun, gần đây, Ozzy Osbourne tiết lộ rằng ông đang chiến đấu với căn bệnh Parkinson và đang dùng thuốc chống trầm cảm để giúp ông vượt qua việc bị cô lập ở nhà trong đại dịch Theo báo The Sun, gần đây, Ozzy Osbourne tiết lộ rằng ông đang chiến đấu với căn bệnh Parkinson và đang dùng thuốc chống trầm cảm để giúp ông vượt qua việc bị cô lập ở nhà trong đại dịch Covid-19 . Nói về việc đối mặt với chứng trầm cảm kể từ khi bùng dịch, Ozzy Osbourne cho biết: “Khi tôi ở trong phòng một mình, nơi đó bỗng hóa thành nơi tồi tệ kinh khủng. Chính đầu óc của chúng ta là kẻ thù tồi tệ nhất của chính ta, nhất là trong những thời điểm như hiện nay, khi mọi người không thể đi đây đó và lo lắng suốt về dịch bệnh. Bác sĩ trị liệu của tôi đề nghị tôi bắt đầu thiền trở lại. Tôi đang uống loại thuốc chống trầm cảm mới và bước đầu hữu hiệu”.

Ozzy Osbourne sinh năm 1948, cựu thành viên của ban nhạc Anh Black Sabbath, nổi tiếng với các ca khúc như Crazy Train, No More Tears... Ozzy Osbourne kết hôn với Sharon Osbourne vào năm 1982. Bà Sharon là một nhà quản lý âm nhạc, đóng vai trò quan trọng trong việc đưa Ozzy Osbourne trở thành ca sĩ solo. Nổi tiếng vì tài năng nhưng Ozzy Osbourne cũng vướng không ít bê bối khi dính tới tình dục, chất kích thích hay lần cắn đầu dơi trên sân khấu biểu diễn (năm 1982).