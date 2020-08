Paris Hilton hé lộ bị ngược đãi tinh thần thuở nhỏ trong phim tài liệu

Đoạn trailer hòa trộn nhiều hình ảnh, có lúc là một Paris Hilton đầy máu lửa trên bàn DJ, có khi xuất hiện lộng lẫy trên thảm đỏ với sự chào đón của rất nhiều phóng viên, máy ảnh, có cảnh cô trở về ngôi nhà cũ, cảnh trốn học khi học trường trung học ở bang Utah…

Paris Hilton nhắc tới việc mình từng bị ngược đãi về tinh thần trong suốt thời gian khi còn đi học ở Utah. Nói với tạp chí People về thời gian đó, Paris Hilton cho biết: “Người tôi run rẩy. Tôi thậm chí không thể ăn uống được gì vì dạ dày của mình lúc nào cũng nôn nao. Tôi không biết nữa. Có những điều rất riêng tư mà tôi không muốn kể”. Điều duy nhất cứu rỗi tâm hồn Paris Hilton là suy nghĩ xem muốn trở thành người như thế nào trong tương lai.

This is Paris do đạo diễn từng thắng giải Emmy Alexandra Dean thực hiện và được sản xuất bởi công ty The Intellectual Property Corporation (IPC). Nhà sản xuất cho biết bộ phim hé lộ phần nào quá khứ ẩn giấu đằng sau cô nàng tiểu thư thừa kế giàu có. Bộ phim cũng khắc họa chân dung một Paris Hilton vượt qua những nỗi đau trong quá khứ để vươn lên thành một nhân vật có sức ảnh hưởng với giới trẻ và mạng xã hội như hiện nay.