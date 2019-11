Park Bo Young tạm dừng hoạt động để điều trị chấn thương

Thông qua cuộc trò chuyện với người hâm mộ kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ, người đẹp sinh năm 1990 đã chia sẻ cùng fan nhiều chủ đề thú vị đồng thời tiết lộ về tình hình sức khỏe hiện tại của mình. Cụ thể, sao phim Ông ngoại tuổi 30 cho biết cánh tay của cô đã bị tổn thương suốt thời gian dài song nữ diễn viên không có thời gian tập trung điều trị để phục hồi chấn thương. “Hiện tại tay tôi rất đau đớn. Tôi bị chấn thương tay rất lâu trước đây, nhưng vẫn chưa có thời gian để dành cho việc chữa trị. Cuối cùng thì tôi cũng có thể trị liệu cho tay của mình rồi. Thông thường, cánh tay phải bó bột và mang băng đeo, nhưng hôm nay, tôi đã bỏ nó ra. Bác sĩ bảo tôi rằng tôi cần bó bột trong 6 tháng. Nếu bạn gặp tôi ngoài đời, bạn sẽ có thể thấy tôi đang bó bột ở tay”, nữ diễn viên 29 tuổi cho biết.

Giữa năm 2019, nữ diễn viên vừa trở lại màn ảnh nhỏ với phim Abyss đóng cùng Ahn Hyo Seop ẢNH: TVN

Sau khi thông báo về tình trạng chấn thương, nữ diễn viên phim Oh my ghost thông báo cô sẽ tạm ngừng hoạt động một thời gian để tập trung vào việc phục hồi chấn thương hiện tại. “Tôi sẽ tạm dừng hoạt động lại để lo cho sức khỏe của mình. Việc này sẽ tốn một khoảng thời gian dài cho đến khi tôi có thể quay trở lại làm việc”, người đẹp 9X cho biết.

Park Bo Young không đề cập đến chuyện tạm dừng hoạt động trong bao lâu song cô khẳng định hiện bản thân không thể làm gì khác. Nghệ sĩ trẻ tiếp tục: “Tôi được khuyên là phải giữ tỉnh táo, nhưng thật quá khó để làm được chuyện đó lúc này. Tôi cũng rất buồn vì quyết định này nhưng mong mọi người đừng trách tôi. Tôi sẽ quay lại với thật nhiều dự án khi đã hoàn toàn khỏe mạnh”.

Theo tiết lộ từ đại diện của Park Bo Young, nữ diễn viên gần đây đã trải qua ca phẫu thuật để loại bỏ vết sẹo trên cánh tay. Đơn vị này cho biết chấn thương trên không quá nghiêm trọng nhưng nghệ sĩ trẻ cần nhiều thời gian để phục hồi. Thông tin Park Bo Young tạm dừng hoạt động vì lý do sức khỏe khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng, bất ngờ. Tuy nhiên, nhiều fan hi vọng nữ diễn viên sẽ tập trung chữa trị để phục hồi chấn thương đồng thời mong cô sẽ trở lại màn ảnh với thể lực và tinh thần tốt nhất.

Nữ diễn viên 9X được xem là "biểu tượng đáng yêu" của màn ảnh xứ Hàn ẢNH: OPUS PICTURES

Park Bo Young sinh năm 1990 là một trong những nữ diễn viên trẻ rất được yêu thích tại xứ kim chi. Nghệ sĩ 29 tuổi gây ấn tượng trên màn ảnh Hàn Quốc nhờ gương mặt xinh xắn, đáng yêu cùng vóc dáng nhỏ nhắn và lối diễn xuất ngày càng tiến bộ. Gia nhập làng giải trí từ năm 2006, Park Bo Young từng bước khẳng định tên tuổi với hàng loạt tác phẩm từ điện ảnh đến truyền hình như: Bí mật sân trường, Ma nữ Yuhee, Đức vua và tôi, Ông ngoại tuổi 30, Cậu bé người sói, Oh my ghost, Cô nàng mạnh mẽ Do Bong Soon, Ngày em đẹp nhất… Trước khi thông báo tạm dừng hoạt động để tập trung điều trị, nữ diễn viên đã xuất hiện trên màn ảnh nhỏ với bộ phim Abyss của đài tvN hồi tháng 5.2019.