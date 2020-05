Park Seo Joon hợp tác với IU trong phim mới

Bạn diễn trong Itaewon Class bác tin đồn mâu thuẫn với Park Seo Joon

Trong tập mới phát sóng của chương trình Ask Us Anything, nam diễn viên Ahn Bo Hyun - người đóng vai Jang Geun Won trong Itaewon Class đã lên tiếng về tin đồn anh và bạn diễn Park Seo Joon có mâu thuẫn với nhau. "Đây là lần đầu tiên tôi nghe về điều này. Tôi cùng tuổi với Seo Joon và chúng tôi là những người bạn rất tốt", nam diễn viên giải thích và nói thêm: "Seo Joon và tôi rất gần gũi. Tất cả chúng tôi đã cùng đi chơi ngay sau khi bộ phim kết thúc".