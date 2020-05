Park Si Hoo bị chỉ trích vì phát ngôn trong họp báo phim

Hôm 14.5, đoàn làm phim The Wind, Cloud And Rain tổ chức buổi giới thiệu trước khi phát sóng trên đài TV Chosun vào ngày 17.5 tới. Sự kiện do MC Park Kyung Rim chủ trì. Dưới sự dẫn dắt của cô, các nghệ sĩ góp mặt trong dự án lần lượt bật mí về vai diễn và quá trình quay phim thời gian qua.

Tuy nhiên, đến lượt Go Sung Hee, nữ diễn viên có phần đắn đo trước câu hỏi: “Cảnh phim mà cô cho là xuất sắc nhất của mình trong The Wind, Cloud And Rain?”. Người đẹp bối rối: “Thật sự khó để tiết lộ vì nhân vật của tôi vẫn còn được giữ kín. Tôi không chắc mình có thể kể được bao nhiêu, nên hay là chọn người khác để trả lời câu này nhé?”.

Ngay sau đó, Park Shi Hoo cầm lấy mic và nói về một phân đoạn mà bạn diễn “để lộ da thịt” trước ống kính. Anh miêu tả: “Cảnh đó thật sự hấp dẫn và gợi cảm. Chắc chắn đây điều rất đáng mong chờ. Tôi cũng rất ngóng được xem cảnh này”.

Câu trả lời của anh về bạn diễn gây tranh cãi ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo The Quoo, chia sẻ của Park Shi Hoo có thể được hiểu là đang tán thưởng vẻ đẹp của Go Sung Hee cũng như sự hi sinh của cô cho The Wind, Cloud And Rain. Tuy nhiên, nhiều người chỉ trích tài tử ăn nói người thô lỗ, bậy bạ và có hàm ý quấy rối tình dục nữ diễn viên.

Một dân mạng bức xúc: “Có phải hắn ta muốn ám chỉ rằng một nữ diễn viên không có gì khác để nói ngoài cơ thể của mình sao? Đã năm 2020 rồi và chúng tôi không thấy chuyện này buồn cười tí nào nữa”. Không ít ý kiến chửi bới Park Shi Hoo là thiếu tôn trọng phụ nữ, vô duyên, không đúng đắn… vì lấy cảnh thiếu vải của đồng nghiệp nữ ra để khẳng định đó là phân đoạn đắt giá nhất của cô.

Park Shi Hoo điển trai trên phim trường The Wind, Cloud And Rain ẢNH: INSTAGRAM NV

Đặc biệt, bê bối hiếp dâm của Park Shi Hoo hồi năm 2013 cũng được nhắc lại. Cộng đồng mạng khuyên sao phim Vinh quang gia tộc nên cẩn thận hơn về lời nói của mình, nhất là khi anh đã trải qua lùm xùm cưỡng bức phụ nữ.

Được biết, vụ tấn công tình dục của anh giải quyết trong êm đẹp, đôi bên đều rút đơn kiện, nhưng hình tượng của nam nghệ sĩ bị hủy hoại nghiêm trọng. Phải đến năm 2016, Park Shi Ho mới hoạt động trở lại. Dù vậy, sự yêu mến của công chúng dành cho anh không còn như xưa.

Trước khi tụt dốc không phanh vì scandal tình dục, Park Shi Hoo từng nổi tiếng qua các bộ phim ăn khách như Huyền thoại Iljimae, Sóng gió gia tộc, Nữ công tố viên sành điệu, Người đàn ông của công chúa, Alice phố Cheongdamdong...