Paul Walker còn sống trước khi xe phát nổ

Nhân viên điều tra không tìm thấy bằng chứng về việc uống rượu hoặc sử dụng ma túy và ghi lại lý do tử vong là "tác động kết hợp của chấn thương và nhiệt. Tuy nhiên, con gái của Paul - Meadow Walker đã không đồng ý và đệ đơn kiện hãng Porsche, cho rằng cha cô đã bị mắc kẹt trong chiếc xe đang cháy bởi chính dây an toàn của mình. Theo thông tin mà tờ TMZ có được, ngôi sao Fast and Furious vẫn sống được 1 phút và 20 giây sau khi va chạm nhưng không thể thoát ra được vì dây an toàn đã bị gãy. Bên cạnh đó, các luật sư tuyên bố phải mất cả phút để ngọn lửa bùng phát, đồng nghĩa với việc nam diễn viên có đủ thời gian để thoát ra. Họ cũng cáo buộc chiếc xe thiếu lực gia cố cửa và các nhà sản xuất đã không sử dụng các biện pháp cần thiết để ngăn chặn hỏa hoạn trong tai nạn.