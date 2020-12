'Perfect Strangers' có thêm phiên bản mới từ Lebanon

Theo Variety ngày 30.12, sau khi kế hoạch sản xuất bị hoãn lại do dịch Covid-19 và những bất ổn chính trị ở Lebanon, phiên bản làm lại bộ phim Perfect Strangers (tựa Việt: Người quen xa lạ) của Lebanon dự kiến bắt đầu quay vào ngày 2.2.2021.

Phim do đạo diễn Wissam Smayra - người trước đó đồng hành viết kịch bản phim cùng Gabriel Yammine - đứng sau chỉ đạo. Nữ diễn viên Nadine Labaki (từng đóng Caramel, Capernaum) đảm nhận vai chính.

Cùng với Labaki, dàn diễn viên bản Perfect Strangers của Lebanon còn có Mona Zaki (từng đóng 30 Years Ago, Halim), Eyad Nassar (The Blue Elephant 2), Diamand Bou Abboud (The Fixer), Adel Karam (The Insult)...

Bản gốc Perfect Strangers của điện ảnh Italy do Paolo Genovese đạo diễn đã thu về hơn 31 triệu USD trong nước và được mua bản quyền làm lại tại Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Hy Lạp, Hàn Quốc, Việt Nam với tổng doanh thu ước tính 270 triệu USD trên toàn thế giới . Phim xoay quanh cuộc gặp mặt hàn huyên của nhóm bạn bảy người. Họ cùng tham gia một trò chơi: mỗi người chia sẻ cho sáu người còn lại nội dung mọi tin nhắn hay cuộc gọi mình nhận được buổi tối hôm đó. Từ đây, những bí mật giấu kín bất ngờ được hé lộ.

Perfect Strangers là bộ phim nổi tiếng của điện ảnh Italy, được làm lại tại nhiều quốc gia trên thế giới Ảnh: Variety

Mario Jr. Haddad, chủ tịch Empire International - hãng sản xuất bộ phim cho biết: “Năm 2020 là một năm khó khăn đối với tất cả mọi người, nhưng chứng kiến niềm tin, sự hào hứng của ê kíp về dự án tuyệt vời này, chúng tôi cảm thấy được tiếp thêm năng lượng tích cực và hy vọng lan tỏa nó đến với các bạn".

Giám đốc điều hành Gianluca Chakra của Front Row - hãng đồng sản xuất bộ phim cũng bày tỏ: “Nhờ bối cảnh khép kín của bộ phim, chúng tôi hy vọng sẽ kết hợp tài năng của các diễn viên đến từ Lebanon và Ai Cập, những người đóng vai bạn bè lâu năm trong tác phẩm. Chúng tôi hy vọng có thể phá vỡ khuôn mẫu thường có và bắt đầu một xu hướng mới trong điện ảnh các nước Ả Rập".