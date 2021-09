Phái đẹp thắng lớn tại Liên hoan phim San Sebastian

Liên hoan phim San Sebastian (Tây Ban Nha) chứng kiến nữ diễn viên Mỹ Jessica Chastain (44 tuổi) chia sẻ giải thưởng diễn xuất hay nhất với nữ diễn viên 16 tuổi người Đan Mạch Flora Ofelia Hofmann Lindahl cùng hàng loạt giải thưởng dành cho nữ

Phim Blue Moon của Romania đoạt giải Golden Shell - Phim hay nhất tại Liên hoan phim lớn nhất Tây Ban Nha lần thứ 69.

Giải thưởng diễn xuất không phân biệt giới tính đầu tiên của liên hoan phim, cho vai chính xuất sắc nhất, đã được trao chung cho Jessica Chastain qua phim The Eyes of Tammy Faye và Hofmann Lindahl với vai diễn trong As in Heaven.

Đạo diễn kiêm nhà sản xuất Alina Grigore (trái) và nhà sản xuất Gabi Suciu nhận giải Phim hay nhất - Blue Moon tại Liên hoan phim San Sebastian, Tây Ban Nha ẢNH: REUTERS

Trong The Eyes of Tammy Faye, nữ diễn viên từng hai lần được đề cử giải Oscar Jessica Chastain miêu tả sự thăng trầm trong đời nhà truyền giáo Tammy Faye Bakker. Đây là vai diễn đã tạo nên tiếng vang cho cô.

Tea Lindeburg nhận giải Silver Shell dành cho đạo diễn xuất sắc qua phim As in Heaven, đặc tả góc nhìn chân thực về tình mẫu tử ở thế kỷ 19 được kể qua con mắt của một cô gái tuổi teen.

Blue Moon là phim điện ảnh đầu tay của nữ đạo diễn người Romania Alina Grigore, kể về một phụ nữ trẻ bị lạm dụng tình dục, cố gắng trốn khỏi ngôi nhà ở nông thôn.

Các nữ nghệ sĩ thắng nhiều giải quan trọng tại Liên hoan phim San Sebastian ẢNH: REUTERS

Những người chiến thắng lớn khác là Claire Mathon - giải Quay phim xuất sắc cho bộ phim kinh dị Pháp Undercover. Nữ đạo diễn Pháp gốc Bosnia Lucile Hadzihalilovic giành giải đặc biệt của liên hoan qua bộ phim siêu thực Earwig. Tatiana Huezo thắng giải Phim Mỹ Latinh hay nhất cho Prayers for the Stolen.

Celine Sciamma giành giải Khán giả bình chọn cho phim Petite Maman, trong khi phim Between Two Worlds của Emmanuel Carrere với sự tham gia diễn xuất của Juliette Binoche giành giải Khán giả bình chọn phim châu Âu hay nhất.

Nam nghệ sĩ duy nhất được tôn vinh tại Liên hoan phim San Sebastian là đạo diễn người Anh Terence Davies giành được giải Kịch bản hay nhất cho bộ phim tiểu sử Benediction do chính ông đạo diễn.