Phạm Hồng Phước bức xúc vì bị chỉ trích tặng tiền cho người nghèo ít hơn Trấn Thành

Ít khi tham gia các gameshow truyền hình, nhưng vì tính chất ý nghĩa của Hát mãi ước mơ, Phạm Hồng Phước đã nhận lời làm giám khảo khách mời. Anh có dịp gặp gỡ Võ Hạ Trâm và Trấn Thành trên ghế nóng. Tuy nhiên, sau chương trình, nam ca sĩ nhận một số chỉ trích từ phía cư dân mạng vì tặng tiền cho những cá nhân có hoàn cảnh khó khăn ít hơn các nghệ sĩ còn lại.

Một tài khoản viết: “Phải nể Trấn Thành và Võ Hạ Trâm, dự chương trình nhiều tập mà làm từ thiện còn nhiều hơn khách mời mỗi tập". “Sao ca sĩ nổi tiếng mà trùm quá", tài khoản khác chia sẻ. Tuy nhiên, cũng có ý kiến lên tiếng bênh vực nam ca sĩ trước ồn ào này: “Nhiều bạn chả hiểu suy nghĩ kiểu gì, Phước là nhạc sĩ trẻ thu nhập chưa cao thì việc cho tiền ít cũng dễ hiểu mà. Anh có giúp đỡ thì vẫn hơn là không mà, vẫn giúp những người khó khăn kia hạnh phúc rồi”.

Trước làn sóng dư luận, nam ca sĩ lên tiếng trên trang cá nhân. Phạm Hồng Phước viết: “Cốt nghĩ con người quan trọng ở tấm lòng và sự tử tế. Phước đến với chương trình, góp công sức, tri thức, tiếng hát, cát-sê bao nhiêu, mình dành chia đều hết cho các mảnh đời..., lúc quay xong thật lòng vui lắm. Nhưng phải chăng do Phước lạc hậu, qua thời, do thị hiếu tụt giảm hay do cách sống bề mặt lên ngôi mà một chương trình từ thiện lại được một bộ phận khán giả mặc định như cuộc đọ sức xem ai giàu hơn, tiền ai cho nhiều hơn, phải mang tiền "nóng" lên sân khấu mới là đúng, cứ phải khóc lóc mới là đồng cảm, xót thương”.

Nam ca sĩ khẳng định đây là gameshow từ thiện cuối cùng anh tham gia Ảnh: Fanpage Hát mãi ước mơ

Đồng thời, nam ca sĩ cho biết anh băn khoăn trước lối suy nghĩ đó của một bộ phận cư dân mạng. “Dù giàu có hay có là nhạc sĩ, ca sĩ, tiền kiếm được vẫn là sự lao động vất vả của bản thân, tự lập, không phụ thuộc bất kỳ ai, chẳng nằm không mà tiền rơi đến, dùng tri thức, chất xám lập nghiệp mà tự hào với đời, người. Bởi vất vả, bởi tự thân nên mới quý, khi dùng cũng tự hào, khi giúp được ai nhiều ít cũng thấy vui”, anh khẳng định.

“Vâng, bạn nói Phước keo kiệt vì cho người ta có 2, 3 triệu nhưng Phước không hổ thẹn, chỉ thấy bạn tầm thường. Phước vẫn có những khoản chi và nỗi lo riêng, có bao nhiêu giúp bấy nhiêu. Mình sống có một đời, là chính mình trước đã, thoải mái với bản thân trước đã, để không hổ thẹn mỗi đêm”, anh nói thêm. Đồng thời, giọng ca Tôi có một nỗi buồn thật đẹp khẳng định đây là sẽ lần cuối cùng anh tham gia gameshow từ thiện phát sóng trên tivi sau khi vướng ồn ào không đáng có này.

Dòng trạng thái của Phạm Hồng Phước lập tức nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Nhiều khán giả bày tỏ sự đồng cảm dành cho nam ca sĩ khi anh bị một số cá nhân chỉ trích. Một tài khoản chia sẻ: “Của cho không bằng cách cho. Hi vọng mọi điều tốt đẹp đến với Phước". “Miệng là của thiên hạ. Mình cứ sống đúng thôi anh. Em có xem tập anh tham gia và thấy trân quý tấm lòng của tất cả. Mình đã cho bằng tấm lòng thì đừng bận tâm miệng đời”, khán giả khác động viên.