Phạm Quỳnh Anh lần đầu tâm sự chuyện đàn ông ngoại tình trên truyền hình

Trong tập 8, chương trình Quý ông đại chiến với sự xuất hiện của ba nữ cố vấn kỳ cựu: Hoa hậu Hương Giang, Lâm Vỹ Dạ và Ninh Dương Lan Ngọc. Tất cả khán giả cùng chào đón khách mời đặc biệt chính là ca sĩ Phạm Quỳnh Anh. Với sự trải nghiệm trong tình yêu và những thăng trầm trong cuộc sống, nữ ca sĩ 8X khiến khán giả "nổi da gà" từng cơn với những lời nhận xét đáng suy ngẫm. Cũng tại đây, lần đầu tiên Phạm Quỳnh Anh chia sẻ về vấn đề "đàn ông ngoại tình" trên sóng truyền hình.

Sau khi chính thức trở lại cuộc sống độc thân, Phạm Quỳnh Anh dần lột xác và lấy lại hình ảnh quyến rũ không kém cạnh những ca sĩ trẻ hiện nay. Nổi tiếng với nhiều ca khúc đình đám, giọng ca Bụi bay vào mắt lại trắc trở trong con đường tình duyên. Luôn nhận được nhiều sự ủng hộ đến từ phía khán giả, Phạm Quỳnh Anh chính thức nói lời từ giã cuộc sống hôn nhân và trở lại với con đường âm nhạc với hình ảnh đầy táo bạo.

Bất ngờ xuất hiện tại chương trình tuần này, Phạm Quỳnh Anh tham gia với vai trò nữ cố vấn đặc biệt cho chương trình. Cũng chính tại chương trình, Phạm Quỳnh Anh thẳng thắn chia sẻ về chuyện “đàn ông ngoại tình” và nhiều điều khiến khán giả không khỏi bất ngờ.

Ảnh: Lê Nhân Phạm Quỳnh Anh lắc đầu và phản ứng đầy ngao ngán khi nghe đến chuyện đàn ông ngoại tình

Trong phần thi đầu tiên của 5 quý ông trong chương trình, khi được hỏi về những tác nhân nào khiến cho cánh mày râu ngoại tình, Phạm Quỳnh Anh không ngần ngại tỏ thái độ ngán ngẩm. Quý ông đầu tiên nêu rõ quan điểm ngoại tình đa số ở đàn ông là do “gái xinh”, cựu thành viên HAT liền thốt lên câu “chán nản” khiến nhiều người lặng đi. Một trong những nguyên nhân chính yếu làm cho chị em phụ nữ phải e dè người đàn ông của mình ra đường “tìm của lạ” lại phụ thuộc nhiều vào chuyện “chăn gối”.

Ảnh: Lê Nhân Lần đầu tiên trong Quý ông đại chiến, Hương Giang trắng tay khi bị thí sinh ngó lơ

Lâm Vỹ Dạ là một phụ nữ từng trải và già dặn trong tình trường nêu rõ quan điểm của mình về chuyện “chăn gối” quyết định 50% tỉ lệ hạnh phúc của các cặp vợ chồng hiện nay. Riêng đối với Phạm Quỳnh Anh thẳng thắn chia sẻ: "Nếu vợ chồng không hòa hợp chuyện đó thì không khác gì đang sống ở địa ngục cả”. Chưa ngừng ở đó, Phạm Quỳnh Anh cũng khẳng định những cô gái bên ngoài chỉ giúp cho người đàn ông chia sẻ ở một thời gian ngắn. Khi gặp phải những khó khăn, vấp ngã trong cuộc đời Phạm Quỳnh Anh tự tin cho rằng: "Thật ra phụ nữ còn có những công việc khác phải lo, cơm, áo, gạo, tiền, con cái, nhà cửa... Cái chuyện tìm đến một cô gái khác để chia sẻ nó chỉ mang tính chất ngắn hạn. Còn khi anh gặp khó khăn, gặp biến cố trong cuộc đời thì chưa chắc người đàn bà ấy có thể chia sẻ được với anh bằng vợ. Không ai tốt với chồng bằng vợ của mình”.

Ngoài ra, giọng ca Tất cả sẽ thay em còn khẳng định một trong những lý do khiến phụ nữ không còn muốn gắn bó với chồng nữa là vì đàn ông quá vô tâm. "Nhưng không phải tự dưng mà phụ nữ như vậy đâu, họ cũng có lý do. Một trong những lý do của đàn ông đó chính là sự vô tâm, mà còn vô tâm nhiều lần. Chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt", Phạm Quỳnh Anh nói thêm.

Ngồi bên cạnh hội chị em, Phạm Quỳnh Anh như được tiếp thêm một sức mạnh tinh thần vô hình khi lần đầu tiên thẳng thắn lên tiếng để có thể nói về vấn đề “ngoại tình” của cánh mày râu. Cuộc tranh luận và chia sẻ nổ ra sôi nổi khiến không ít chị em phụ nữ khi xem phải suy ngẫm.