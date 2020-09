Phạm Thùy Nhân và Con đường gai nhọn

Theo nhà biên kịch Phạm Thùy Nhân: “Đa số các biên kịch lâu nay hiếm khi thực hiện tuyển tập tác phẩm của mình, có thể do họ xem nhẹ phần lưu trữ, bởi thường sau khi hoàn thành kịch bản, giao cho xưởng phim là coi như xong”. Vậy nên đến lúc cần tìm lại những kịch bản để in sách, chẳng hạn phục vụ cho các hoạt động kỷ niệm của ngành điện ảnh cách mạng VN, chẳng hạn như tác phẩm Nổi gió, Về nơi gió cát (đạo diễn - NSND Huy Thành) thì không thể có văn bản, như ông ví dụ.

“Với cá nhân tôi, do từ thời học ở Viện Đại học Đà Lạt, đã thích công việc lưu trữ, lại thêm được các thầy luôn dạy cách sử dụng tài liệu để nghiên cứu, cũng như sau này tôi xem đó là một trong những công việc cần có của người viết, nên khi làm nghề, dù viết thương mại hay bất cứ nội dung, tính chất gì tôi luôn giữ lại một bản”, Phạm Thùy Nhân cho biết. Ông cũng nói vui rằng, việc giữ lại một bản cũng để nhỡ hãng phim/nhà sản xuất/đạo diễn có biến tấu hay làm sai lệch nội dung mình vẫn còn văn bản mà… nói chuyện. Do đó, ông là tác giả hiếm hoi in kịch bản của mình như tác phẩm độc lập.

Khác với các tập kịch bản ông in trước đây (thuần nội dung tác phẩm), trong Con đường gai nhọn (NXB Văn hóa - Văn nghệ phát hành), bên cạnh tác phẩm Trò ảo thuật, Dấu ấn của quỷ, Mùa dưa, Dòng đời, Bình Tây đại nguyên soái và những bài viết phê bình về tác phẩm của ông trên các báo, ông dành hơn 100 trang viết dưới dạng hồi ức về Ngôi trường, ban kịch và những người thầy. Từ những hồi ức này, người đọc có thể hiểu hơn về quá trình bắt đầu đến với nghệ thuật thứ 7 của nhà biên kịch Phạm Thùy Nhân, và cả đời sống sân khấu - điện ảnh của một thời. Đó là hồi ức từ việc ông chọn ghi danh vào ngành văn chương Trường đại học Văn hóa - Viện Đại học Đà Lạt dù lúc đó đang được chuẩn bị để du học ngành y tại Pháp theo nguyện vọng gia đình, đến ấn tượng mạnh mẽ khi xem vở kịch Thằng Cuội ngồi gốc cây đa của tác giả - GS Vũ Khắc Hoan khi đang học năm thứ ba đại học, những kỷ niệm với Ban kịch Thụ Nhân (vốn là danh hiệu của Viện Đại học Đà Lạt) rồi Kịch đoàn Thụ Nhân; những cú “bắc cầu” từ sân khấu đến sân quay hay cả những cú sốc về cuộc “bút chiến” dành cho phim Dấu ấn của quỷ (mà ông là tác giả kịch bản) dù lúc bấy giờ phim được giải đặc biệt của Ban Giám khảo LHP châu Á - Thái Bình Dương tổ chức tại Nhật năm 1993…

Nhớ và viết về những mặt trái - phải của đời, của nghề, theo ông, là để thấy rõ việc đi vào con đường điện ảnh đến nay với những thành quả nhất định là con đường đầy gai nhọn...