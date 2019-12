Phần 9 của ‘Star Wars’ thống lĩnh phòng vé nhưng ngập tràn lời chê

Sau thời gian dài trông đợi, Star Wars 9 cũng chính thức đổ bộ màn ảnh rộng và vượt mặt nhiều đối thủ khác để thống trị phòng vé nội địa. Siêu phẩm của J. J. Abrams thu được 175,5 triệu USD sau ba ngày ra mắt, khá thấp so với kỳ vọng mà giới phân tích phòng vé cũng như nhiều người hâm mộ kỳ vọng. Trước đó, tác phẩm được mong đợi sẽ cán mốc 200 triệu USD trong ba ngày đầu “xuất xưởng”, tuy nhiên, doanh thu thực tế cho thấy The Rise of Skywalker không đủ "sức nặng" để lấp đầy khoản doanh số đáng mơ ước này. Đáng nói hơn, doanh thu mở màn của phim cũng thua xa hai phần phim trước của Star Wars là The Force Awakens (2015) và The Last Jedi (2017). Trước đó, hai người tiền nhiệm của The Rise of Skywalker “làm mưa làm gió” tại phòng vé nội địa, lần lượt thu về 248 triệu USD và 220 triệu USD trong ba ngày đầu xuất xưởng. Dẫu vậy, con số 175 triệu USD vẫn đủ sức giúp Star Wars 9 gia nhập danh sách những tác phẩm có doanh thu mở màn cao nhất năm 2019.

Star Wars: The Rise of Skywalker thua xa hai phần phim gần đây nhất về cả doanh thu lẫn điểm số đánh giá ẢNH: DISNEY

Cùng với khoản doanh thu mở màn không được như ý, Star Wars: The Rise of Skywalker không nhận được nhiều ý kiến đánh giá tích cực của người xem cũng như giới phê bình. Bằng chứng là siêu phẩm của Dinsey chỉ nhận điểm B được người xem chấm điểm trên Cinema Score. Tập phim thứ 9 và đồng thời là phần cuối cùng của thương hiệu phim lâu đời nói trên song phim lại đi ngược với sự kỳ vọng và chờ đợi của đại chúng. Giới phê bình sau khi được thưởng thức trước tác phẩm cũng đã nhanh chóng đưa ra những đánh giá không mấy lạc quan về “bom tấn” được chờ đợi nhất dịp cuối năm. Trên trang đánh giá Rotten Tomatoes, tác phẩm chỉ được chấm 58% từ 32 nhà phê bình, giảm mạnh so với số điểm mà The Force Awakens (93%) và The Last Jedi (91%) nhận được. Còn trên Metacritic, phần mới nhất của thương hiệu Chiến tranh giữa các vì sao sở hữu điểm số khá khiêm tốn: 5,3/10.

Trên bình diện quốc tế, Star Wars: The Rise of Skywalker đã ra mắt với doanh thu 198 triệu USD từ phòng vé của 52 quốc gia và vùng lãnh thổ, đưa bộ phim cán mốc 1373,5 triệu USD toàn cầu sau 3 ngày trình diện khán giả. Anh là thị trường đắt giá nhất của Star Wars 9 với doanh thu 26,8 triệu USD, kế đến là Đức (21,8 triệu USD), Pháp (15,2 triệu USD), Nhật Bản (14,6 triệu USD), Úc (12,6 triệu USD), Trung Quốc (12,1 triệu USD)… Hiện phim đã được ra mắt tại 98% thị trường quốc tế và đang chuẩn bị cho màn “đổ bộ” tại Việt Nam, Hàn Quốc và Philippines trong ít ngày tới.

Đúng như dự đoán, sau tuần đầu bành trướng phòng vé toàn cầu, Jumanji: The next level (tựa Việt: Trò chơi kỳ ảo: Thăng cấp) lui về ngôi á quân Bắc Mỹ vì sự xuất hiện của Star Wars 9. Với việc gặp đối thủ “sừng sỏ”, tác phẩm phiêu lưu kỳ ảo của đạo diễn Jake Kasdan giảm tới 56% doanh số bán vé so với tuần đầu ra mắt. Phim mang về ước tính 26,1 triệu USD, đẩy doanh thu nội địa của tác phẩm lên mốc 101 triệu USD trong 10 ngày phát hành. Trong khi đang thất thế trước Star Wars tại quê nhà, Jumanji 2 “bỏ túi” thêm 32,6 triệu USD từ phòng vé 52 quốc gia và vùng lãnh thổ trong tuần qua. Hiện Trò chơi kỳ sảo: Thăng cấp đang sở hữu khoản doanh thu toàn cầu trị giá 312 triệu USD. Tác phẩm do bộ tứ: The Rock, Kevin Hart, Jack Black và Karen Gillan đóng chính sẽ có màn ra mắt tại Ý và Úc trong những ngày tới trước khi kết thúc hành trình chiếu rạp bằng việc ra mắt ở thị trường Brazil vào giữa tháng 1.2020 ẢNH: SONY

Hạ cánh ở vị trí thứ 3 là siêu phẩm tỉ đô Frozen II (tựa Việt: Nữ hoàng băng giá 2) của Disney. Phim hoạt hình đắt giá nhất dịp cuối năm từ “nhà Chuột” vừa đem về thêm 12,3 triệu USD tại phòng vé Bắc Mỹ, đưa doanh thu nội địa của tác phẩm lên mốc 386,5 triệu USD sau hơn 1 tháng phát hành. Tác phẩm cũng cán mốc 717 triệu USD từ thị trường ngoài nước, góp phần giúp doanh số toàn cầu đạt 1,103 tỉ USD. Nữ hoàng băng giá 2 hiện là tựa phim có doanh thu lớn thứ 4 trong danh sách những phim hoạt hình đắt giá nhất mọi thời đại ẢNH: DISNEY

Cùng với Star Wars 9, Cats của Universal là tác phẩm vừa được trình làng vào cuối tuần qua. Tuy nhiên, phim của Tom Hooper - chủ nhân tượng vàng Oscar cho Đạo diễn xuất sắc nhất nhanh chóng trở thành “bom xịt” phòng vé với hàng loạt bình luận chê bai thậm tệ. Với 6,5 triệu USD thu về từ hơn 3.300 rạp chiếu trong nước, Cats không khó để gia nhập danh sách những tác phẩm có phần mở màn tệ nhất mọi thời đại. Phim cũng nhận điểm C trên Cinema Score với những bình luận gây thất vọng. Tác phẩm quy tụ dàn sao khủng như: Jennifer Hudson, James Corden, Idris Elba, Taylor Swift… vừa có màn khai trương ở Anh với 4,4 triệu USD, đóng góp đáng kể vào khoản doanh thu nước ngoài vỏn vẹn 11 triệu USD. Tuần tới, Cats sẽ đổ bộ 37 thị trường mới gồm: Pháp, Úc, Đức, Hàn Quốc, Mexico… và được chiếu cho đến hết tháng 2.2020 ẢNH: UNIVERSAL