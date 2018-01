Trong buổi công bố hai vương miện Tiara cho hai Á hậu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, MC Phan Anh - thành viên ban giám khảo cho hay nếu không may tân hoa hậu năm nay gặp dư luận trái chiều về nhan sắc hoặc nghi ngờ về sự thuyết phục của chiến thắng đó anh sẵn sàng cùng ban tổ chức đồng hành để làm minh bạch. “Tôi là thành viên ban giám khảo thì sẽ làm đúng vai trò, chức trách cũng như quy chế cuộc thi. Còn việc làm sáng tỏ các uẩn khúc thì tôi nghĩ tôi luôn là một người ủng hộ sự minh bạch”, nam giám khảo cho biết.

Phan Anh từng phát phát biểu trên báo chí rằng không ủng hộ việc mang nhan sắc của phụ nữ ra để phỉ báng, so sánh tiêu cực. Do đó khi nhan sắc của các thí sinh trong phần thi Người đẹp biển bị mang ra so sánh với ảnh Glamshot và bị chê là đùi to, kém săn chắc, lộ eo ngấn mỡ… lạm dụng photoshop thì nam MC cũng có phản hồi: “Tôi thì tôi thấy thân hình các bạn ấy rất săn chắc, nóng bỏng, quyến rũ và đẹp mắt. Nếu ai đó thấy đùi to thì tôi thấy đùi to đôi khi cũng đẹp mà, quan trọng là nó có phù hợp với các số đo cơ thể hay không thôi. Khi tôi nhìn một người phụ nữ tôi sẽ nhìn tổng thể, như sáng nay thì tôi thấy hài lòng. Chứ nhìn một bộ phận của phụ nữ thôi mà đánh giá thì tôi cho đó là khiếm nhã”.

Anh cũng giải thích thêm: “Và cũng có thể là do tôi nhìn các bạn thí sinh với cái tình yêu mà chúng tôi đã đồng hành cùng các bạn. Thử tưởng tượng một cái “bụng bia” mà nó nhỏ dần lại thì mình phải tôn trọng sự nỗ lực đó chứ. Nếu tôi có nghe thấy những ý kiến đó của khán giả thì tôi sẽ xem xét, lưu tâm thôi chứ tôi luôn có quan điểm của chính bản thân mình”.

Cho đến thời điểm hiện tại thì Phan Anh nhận định Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam là một cuộc thi công tâm tuyệt đối. Anh cũng cảm thấy hạnh phúc, vinh dự khi được đồng hành cùng một ê-kíp chuyên nghiệp, tổ chức cuộc thi uy tín và nghiêm túc. Vì đêm chung kết vẫn chưa diễn ra và còn nhiều phần thi phụ nên các giám khảo cũng hạn chế tiết lộ nhiều thông tin bên lề. Tuy nhiên, ban tổ chức cuộc thi cho hay năm nay có một điểm mới nữa là ngoài phần thi ứng xử của top 5, mỗi thí sinh có một câu hỏi riêng thì top 3 cuộc thi sẽ trả lời cùng một câu hỏi để chọn ra người xứng đáng đăng quang ngôi vị cao nhất. Vương miện hoa hậu sẽ được trao luân lưu còn hai vương miện Tiara có tổng giá trị hơn 1,8 tỉ đồng thì sẽ được tặng luôn cho hai á hậu.

Hồng Nhi

Ảnh: BTC