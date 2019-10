Phần phim thứ 25 về James Bond đóng máy sau hàng loạt biến cố

No time to die là tên chính thức của phần thứ 25 thương hiệu phim điệp viên James Bond. Cách đây vài ngày, trên trang Twitter phim mang tên James Bond, bức ảnh nam diễn viên Daniel Craig (vai James Bond /điệp viên 007) và đạo diễn Cary Joji Fukunaga ở trường quay được tung ra, thông báo đến người hâm mộ tác phẩm đã chính thức đóng máy. Bức ảnh nhận hơn 35.100 lượt like và bình luận