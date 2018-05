'Phát pháo' từ Beale

Ariana Grande lại hủy show Nữ ca sĩ Ariana Grande lại vừa lên tiếng xin lỗi vì hủy show vào sát giờ diễn, lần này là tại New York. Theo đúng công thức cũ, “thánh bùng show” Adrian đăng tải thông báo trên Instargram với nền đen, vẻn vẹn với dòng chữ “sorry my babes...”. Thông tin tồn tại 24 giờ và tự biến mất như cách cô tự cho phép mình hủy show diễn. Chương trình bị hủy là Meet&Greet với lý do cô thích tổ chức chương trình ở Garage nhưng không được phép. Tháng 8 năm ngoái, fan Việt đã thất vọng tràn trề khi vào phút chót thần tượng tuyên bố không đến buổi diễn trong khi sân khấu đã dựng sẵn, mọi hoạt động đã sẵn sàng... cuối cùng phải trả lại vé! Tài tử Richard Gere kết hôn lần 3 Ảnh: Pinterest Nam diễn viên phim Người đàn bà đẹp vừa tuyên bố lên xe hoa lần 3, lần này với Alejandra Silva, con gái của cựu Phó chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Real Madrid. Silva hiện là nhà hoạt động xã hội, nữ doanh nhân và kiêm luôn người phát ngôn chính thức cho Richard Gere. Cô đã từng có 1 đời chồng và 1 cậu con trai nhỏ. Richard Gere và vợ mới quen nhau từ năm 2015. Dẫu khoảng cách tuổi tác giữa họ là khá lớn bởi Richard đã 69 còn Alejandro mới 35 nhưng trong mắt người hâm mộ, họ là một cặp đôi hoàn hảo. Thiên An