Phát sóng phim tài liệu mới về Amy Winehouse đánh dấu 10 năm ca sĩ qua đời

Amy Winehouse: 10 Years On được BBC Two (Anh) phát sóng, với nhiều lời kể của bà Janis - mẹ nữ chủ nhân các ca khúc Rehab, Back to Black. Phim mô tả bà Janis là “một nhân vật gần gũi với Amy mà ít người biết đến”.

“Tôi không cảm thấy thế giới thật sự biết, hiểu rõ Amy Winehouse và tôi mong có cơ hội để cung cấp nhiều thông tin cùng cái nhìn sâu sắc hơn về con gái”, bà Janis Winehouse nói hôm 31.3, theo Variety.

Nữ ca sĩ Anh Amy Winehouse từng đoạt giải Grammy đã chết vì ngộ độc rượu tại nhà riêng ở London vào ngày 23.7.2011. Cô phải vật lộn với chứng nghiện rượu và ma túy trong suốt sự nghiệp của mình.

Nữ ca sĩ trong phim Amy Winehouse: 10 Years On ẢNH: ROLLING STONE

BBC Two cho biết bộ phim sẽ giới thiệu những tài liệu lưu trữ của gia đình chưa từng công bố. “Được sự hỗ trợ từ gia đình, bạn bè và những người am hiểu về Amy Winehouse nhất, bà Janis kết nối những mảnh ghép cuộc đời Amy Winehouse. Bộ phim là câu chuyện mạnh mẽ và nhạy cảm về một trong những tài năng âm nhạc được yêu thích nhất của nước Anh, đưa ra lời giải thích mới về cuộc đời, tình yêu và di sản của cô ấy”, đại diện kênh BBC Two nói.

Bộ phim tài liệu phát hành năm 2015 mang tên Amy về nữ danh ca Anh đã tôn vinh đạo diễn Asif Kapadia tại lễ trao giải Oscar 2016 ở hạng mục Phim tài liệu hay nhất, mặc dù vào thời điểm đó, cha của nữ ca sĩ - ông Mitch Winehouse - tuyên bố phim đưa nhiều thông tin sai lệch và gia đình không dính dáng gì đến phim. “Amy sẽ rất tức giận. Đây không phải là những gì con gái tôi muốn thấy”, ông Mitch Winehouse kết luận.

Amy Winehouse: 10 Years On bao gồm các cuộc phỏng vấn với bạn bè và gia đình của Amy Winehouse, dựa theo cuốn sách phát hành năm 2014 của Janis mang tựa Loving Amy: A Mother’s Story (tạm dịch Yêu Amy: Câu chuyện của một người mẹ), trong đó có đoạn: “Tôi lo lắng một ngày nào đó Amy ngừng hiện hữu trong đầu và trái tim tôi. Tôi không muốn ngày đó đến”. Cùng với bộ phim mới, BBC chuẩn bị phát hành một tập hợp 3 CD về các buổi biểu diễn của nữ ca sĩ trên kênh BBC.