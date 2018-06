Phi Thanh Vân kém tươi đi sự kiện sau sự cố bị phạt

Phi Thanh Vân chọn trang phục đen lộ vóc dáng có phần đẫy đà. Theo một nguồn tin, "người đẹp dao kéo" vừa gặp chuyện buồn trong kinh doanh nhưng vẫn tranh thủ đến tham dự chương trình vì mối quan hệ thân thiết với đơn vị tổ chức.

Hồi cuối tháng 5, nữ diễn viên Cô gái xấu xí tiếp tục bị Sở Y tế TP.HCM phạt 70 triệu đồng vì lý do sản xuất mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng, an toàn cho người sử dụng. Trước đó, tháng 1.2018, công ty mỹ phẩm của người mẫu Phi Thanh Vân cũng bị Sở Y tế xử phạt 155 triệu đồng, thu giữ nhiều sản phẩm, tạm đình chỉ hoạt động sản xuất mỹ phẩm của công ty, do xưởng sản xuất không bảo đảm điều kiện sản xuất mỹ phẩm và hồ sơ pháp lý theo quy định.

Phi Thanh Vân tạo dáng bên diễn viên Minh Luân

Khi gặp những đồng nghiệp thân thiết như Minh Luân, MC Anh Quân, Đoan Trường, Hoàng Mập, Uyên Thảo, Diễm Phương, Phạm Thành, Băng Châu, Kim Trang..., "bà mẹ một con" thân thiện chào hỏi rồi sau đó nhanh chóng xin phép ra về sớm. Cô cũng từ chối nói về chồng cũ khi mới đây Bảo Duy công bố ra mắt MV, đầu tư bước vào làng giải trí.

Tại buổi ra mắt, ban tổ chức Doanh nhân Tài năng cũng đã công bố dàn giám khảo, bao gồm nhạc sĩ - NSƯT Thế Hiển (trưởng ban giám khảo), ca sĩ - diễn viên Minh Luân, Á khôi Băng Châu...