Phim cậu bé người gỗ 'Pinocchio' bản trực tuyến đào sâu chuyện tình yêu?

Điều đặc biệt hơn cả, bản phim Pinocchio của đạo diễn 56 tuổi không phải phim người đóng mà là phim hoạt hình nhạc kịch tĩnh vật (stop-motion animated musical feature). Phim hoạt hình tĩnh vật (các con rối nhân vật được dựng lên theo từng động tác, sau đó được chụp hình lại các động tác riêng đó tạo thành một bộ phim - NV ) là hình thức sáng tạo quen thuộc của hãng hoạt hình Laika với các tác phẩm như Coraline (2009), Kubo và sứ mệnh samurai (2016), Hội quái hộp (2014)...

Một bản phim Pinocchio nữa đang được đạo diễn nổi tiếng Guillermo del Toro thực hiện nhưng sẽ chiếu trực tuyến Ảnh: Reuters

Với phim hoạt hình mới nhất này (vốn là điều mà khán giả ít thấy trong sự nghiệp của đạo diễn từng đoạt giải Oscar), Guillermo del Toro không chỉ ngồi ghế đạo diễn mà còn đóng vai trò biên kịch, sản xuất dự án. Về phần âm nhạc trong phim, cha đẻ phim The Shape of Water đồng thời cũng là người viết lời bài hát, còn phần nhạc nền thì do nhà soạn nhạc kỳ cựu người Pháp Alexandre Desplat đảm nhận.

Nội dung chính là điểm nhấn của dự án mới nhất lần này. Guillermo del Toro chuyển thể dự án Pinocchio từ quyển truyện của nhà văn Carlo Collodi nhưng ông lại tập trung vào yếu tố tình yêu cũng như sự nghịch ngợm của nhân vật cùng tên.