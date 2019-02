Phim có diễn viên gốc Việt thống trị phòng vé Bắc Mỹ

ẢNH: PARAMOUNT

What Men Want của Paramount đứng ở vị trí thứ tư với 10,9 triệu USD. Phiên bản làm lại của What Women Want giảm tới 40% so với tuần đầu ra mắt khán giả Bắc Mỹ, đưa tổng doanh thu trong nước đạt con số khiêm tốn: 36,1 triệu USD. Tác phẩm cũng chỉ đem về vỏn vẹn 2,2 triệu USD từ 6 thị trường quốc tế