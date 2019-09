Phim có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé Philippines đổ bộ rạp Việt

Hello, love, goodbye (tựa Việt: Xin chào, yêu, tạm biệt) là bộ phim tâm lý, tình cảm mới nhất của đạo diễn Cathy Garcia-Molina với diễn xuất của hai ngôi sao phòng vé đình đám tại Philippines là Kathryn Bernardo và Alden Richards. Chỉ trong vòng hơn 1 tháng kể từ ngày ra mắt hôm 31.7, tác phẩm cán mốc 17 triệu USD (gần 400 tỉ đồng) trên toàn cầu, trở thành phim Philippines có doanh thu cao nhất. Trước đó, kỷ lục này từng thuộc về The Hows of Us (2018) - một bộ phim cũng do Kathryn Bernardo thủ vai chính và đạo diễn Cathy Garcia-Molina cầm trịch.

Bên cạnh mối lo cơm áo gạo tiền cùng những gian khổ mà người lao động phải đối mặt nơi xứ người, phim còn là câu chuyện tình yêu đẹp của hai nhân vật chính ẢNH: STAR CINEMA

Xin chào, yêu, tạm biệt là câu chuyện của Joy (Kathryn Bernardo thủ vai), một người lao động Philippines làm giúp việc lại Hồng Kông. Cô muốn theo đuổi ước mơ trở thành y tá có một cuộc sống tốt hơn tại Canada. Trong hành trình chinh phục ước mơ ấy, cô đã gặp Ethan (Alden Richards thủ vai), một người pha chế rượu đang có dự định xây dựng sự nghiệp và cuộc sống ổn định của mình tại Hồng Kông. Giữa hai người đã sớm nảy sinh tình cảm, họ trở thành điểm tựa của nhau, cùng nhau vượt qua những vấn đề giữa nơi đất khách quê người. Tuy vẫn bảo nhau rằng đây chỉ là một mối quan hệ tạm thời, nhưng dần tình cảm của cả hai càng trở nên sâu đậm trong khi chí hướng lại trái ngược nhau…

Bối cảnh là ở Hồng Kông nhưng câu chuyện của phim lại kể về những người lao động Philippines ở nước ngoài. Tại đất nước Đông Nam Á này, hơn 10% số dân đang lao động tại các quốc gia, vùng lãnh thổ khác. Họ tìm kiếm những cơ hội để có thể chu cấp cho gia đình và mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Hồng Kông và Singapore là những lựa chọn hàng đầu, là nơi mà họ có thể tìm được nhiều cơ hội hơn tại chính quê nhà của mình.

Kathryn Bernardo bị "cách ly" với đoàn làm phim để chuyên tâm hoàn thiện vai diễn của mình nhất có thể ẢNH: SATR CINEMA

Xin chào, yêu, tạm biệt dễ dàng có được sự đồng cảm chung từ công chúng Philippines khi phim khắc họa cuộc sống lao động tại nước ngoài của nhiều người. Tác phẩm cũng giúp những ai ở quê nhà có thể hiểu được hơn về những gì người thân họ đang trải qua nơi xứ người, từ đó thêm trân trọng công sức, sự hi sinh của những người lao động xa xứ hơn. Bên cạnh đó, phim khiến nhiều người “tỉnh mộng” khi nghĩ rằng: ai làm việc ở nước ngoài cũng có thu nhập cao, cuộc sống dễ dàng, thoải mái và việc chu cấp cho gia đình ở quê nhà là chuyện nhỏ đối với họ.

Theo tiết lộ của Cathy Garcia-Molina, để có thể khắc họa chân dung nhân vật một cách chân thực, rõ nét và đời thường nhất, đạo diễn này đã đưa ra những yêu cầu khắt khe với cặp diễn viên chính. Vào vai một cô gái bơ vơ mưu sinh ở nơi xứ người, nữ diễn viên Kathryn Bernardo phải chịu cảnh bị “cách ly” trong quá trình quay phim. Cathy Garcia-Molina cấm tất cả các thành viên trong đoàn giao tiếp với cô để hiểu được cảm giác cô độc của nhân vật, thậm chí tịch thu luôn điện thoại của người đẹp trong những ngày quay cảnh mệt mỏi để cô không thể gọi cho người thân, bạn bè để tâm sự hay chia sẻ lên mạng xã hội. Thêm vào đó, Kathryn Bernardo phải làm nhiều công việc nhà nặng nhọc thậm chí học cách cọ bồn cầu, làm móng để hoàn thành tốt nhân vật của mình.

Alden Richards với diện mạo rắn rỏi, điển trai trong phim mới sau thời gian giảm cân và tập luyện khắc nghiệt ẢNH: STAR CINEMA

Không chỉ có Kathryn Bernardo, nam diễn viên Alden Richards cũng đã phải sụt mất 15kg để chuẩn bị cho vai diễn. Được biết, anh phải ăn uống theo chế độ vô cùng khắc khe: không tinh bột, không mặn, không ngọt, không rau củ, thậm chí không thịt bò hoặc thịt heo, chỉ có ức gà không da, đồng thời vẫn phải luyện tập chăm chỉ để có được ngoại hình mong muốn.

Xin chào, yêu, tạm biệt dự kiến phát hành tại phòng vé Việt từ 27.9 tới.