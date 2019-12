Phim có sự tham gia của Á hậu Hồng Kông ngoại tình lần lượt được 'thả xích'

Theo lịch phát sóng phim mới được TVB công bố, hai bộ phim có sự tham gia của Huỳnh Tâm Dĩnh là The Maid Alliance và The Offliners sẽ lên sóng. Đặc biệt, The Maid Alliance còn được chiếu vào dịp Tết Nguyên đán 2020.

Trước đó, The Maid Alliance và The Offliners ra mắt lần lượt vào ngày 18.11 và 16.12 trên TVB Malaysia. Cả hai phim đều do Huỳnh Tâm Dĩnh đóng vai nữ chính và nối đuôi nhau "xuất ngoại" tại TVB Malaysia sau khi Finding Her Voice (tựa Việt: Truy tìm nàng giọng cao) kết thúc.

Huỳnh Tâm Dĩnh trong Finding Her Voice ẢNH: INSTAGRAM NV

Được biết, kể từ khi bị khui video ngoại tình với Hứa Chí An hồi tháng 4.2019, Huỳnh Tâm Dĩnh dường như biến mất khỏi làng giải trí và chuyển sang Mỹ sinh sống. Lúc bấy giờ, hàng loạt tác phẩm có sự tham gia của cô như The Offliners, Finding Her Voice và The Maid Alliance đều rơi vào tình trạng “xếp kho”. Riêng Bằng chứng thép 4 phải tuyển lại diễn viên thay thế và quay lại toàn bộ phân đoạn có mặt nữ nghệ sĩ họ Huỳnh này.

Tuy nhiên, vào tháng 10 năm nay, vì làn sóng chính trị căng thẳng, Finding Her Voice bỗng được đem ra chiếu. Đây được xem là một bước để TVB thăm dò phản ứng của khán giả về mỹ nhân 8X nói riêng và các bộ phim mà cô tham gia nói chung.

Kết quả, Finding Her Voice bất ngờ thu về thành tích rating (lượng người xem trung bình) khả quan, bất chấp bê bối đời tư của nữ chính Huỳnh Tâm Dĩnh. Sau thành công của lần "thử nghiệm" này, TVB quyết định "thả xích" luôn The Maid Alliance và The Offliners.

Cách đây 2 tuần, nữ diễn viên hoạt động trở lại trên mạng xã hội sau scandal ngoại tình ẢNH: INSTAGRAM NV

Nhận xét về tin tức TVB phát hành toàn bộ các phim "tồn kho" có sự tham gia của Huỳnh Tâm Dĩnh, HKnet cho rằng nhà đài này đã chính thức bỏ "lệnh cấm" đối với bạn gái cũ của Mã Quốc Minh sau hơn nửa năm scandal ngoại tình của cô xảy ra.

Đáng chú ý, Huỳnh Tâm Dĩnh cũng có động thái tái xuất trên mạng xã hội. Vào tháng 11 năm nay, sau quãng thời gian dài im hơi lặng tiếng, sao phim Thâm cung kế đã đăng tải loạt bài viết chia sẻ về phim Finding Her Voice trên trang cá nhân. Cô bày tỏ niềm vui mừng và gửi lời cảm ơn đến mọi người vì phim cuối cùng cũng đến được với khán giả.

Việc TVB không còn "đóng băng" mọi phim ảnh của Huỳnh Tâm Dĩnh và cô trở lại mạng xã hội, khiến dư luận Hồng Kông nghi ngờ phải chăng Á hậu Hồng Kông 2012 đang rục rịch trở lại showbiz sau bê bối làm "con giáp thứ 13".