Phim của bộ đôi Brad Pitt - Leonardo DiCaprio vào top 100 phim hay nhất

100 bộ phim hay nhất kể từ năm 2000 đến nay là danh sách được bình chọn bởi các nhà phê bình kỳ cựu Peter Bradshaw (cây bút phê bình chính của tờ The Guardian từ năm 1999 đến nay) cùng ba tên tuổi nổi danh: Cath Clarke, Andrew Pulver và Catherine Shoard. Các tác phẩm được vinh dự góp mặt trong danh sách đều là những cái tên từng khiến hàng triệu khán giả thổn thức, yêu mến cũng như nhận được những đánh giá cao của giới chuyên môn hay đem về các giải thưởng điện ảnh quốc tế danh giá.

Trong số vô vàn cái tên đình đám được ra mắt trong năm 2019, chỉ có hai tác phẩm vào danh sách trên là Once Upon a Time in Hollywood của đạo diễn Quentin Tarantino và The Souvenir được cầm trịch bởi Joanna Hogg. Hai bộ phim nói trên lần lượt xếp ở vị trí thứ 100 và 61. Trước đó, cả hai kiệt tác điện ảnh này đều được trình diện giới mộ điệu quốc tế cũng như khán giả và nhận về những phản hồi tích cực nhất định.

Màn kết hợp của Brad Pitt và Leonardo DiCaprio trong phim mới nhận được nhiều phản hồi tích cực từ các nhà phê bình và thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả ẢNH: SONY

Once Upon a Time in Hollywood với sự tham gia diễn xuất của bộ đôi tài tử lừng danh Brad Pitt - Leonardo DiCaprio tái hiện lại bức tranh Hollywood thập niên 1960 xoay quanh câu chuyện của Rick Dalton - một diễn viên đang xuống dốc và người diễn viên đóng thế Cliff Booth. Bên cạnh những tranh cãi xoay quanh hình ảnh Lý Tiểu Long được tái hiện trong phim qua cái nhìn của Quentin Tarantino, phim nhận được sự quan tâm nhờ lối diễn xuất già dặn kinh nghiệm của hai tên tuổi hàng đầu Hollywood.

Tác phẩm ra rạp từ tháng 7.2019 và hiện đem về khoản doanh thu toàn cầu trị giá 285,6 triệu USD. Mặc dù không giành thắng lợi lớn trên mặt trận phòng vé, phim lại nhận được khá nhiều phản ứng tích cực từ giới chuyên môn. “Đây có lẽ là tác phẩm mang đậm chất Quentin Tarantino trong tất cả các tác phẩm được tạo ra từ vị đạo diễn này”, tờ The Guardian từng nhận xét về Once Upon a Time in Hollywood.

Trong khi Once Upon a Time in Hollywood khắc họa bức tranh Hollywood những năm 1960 thì tác phẩm còn lại của năm 2019 vào danh sách nói trên là The Souvenir lại kể câu chuyện về một phụ nữ trẻ giàu có đang theo học tại trường điện ảnh và phải lòng một gã đàn ông lớn tuổi - người luôn khuyến khích những tham vọng cháy bỏng trong cô. Tác phẩm từng được ra mắt khán giả vào tháng 5 vừa qua và thu về khoảng 1 triệu USD. Bộ phim độc lập của đạo diễn Joanna Hogg cũng xuất sắc thắng giải của hội đồng giám khảo của Liên hoan phim Sundance (Mỹ) vào đầu năm nay.

There Will Be Blood được vinh danh là bộ phim điện ảnh hay nhất kể từ năm 2000 đến nay ẢNH: MIRAMAX FILMS

Bên cạnh hai tác phẩm của năm 2019, danh sách 100 bộ phim hay nhất từ năm 2000 đến nay còn quy tụ nhiều tác phẩm đáng chú ý như: Call Me By Your Name (2017), The Wind that Shakes the Barley (2006), Brokeback Mountain (2005), The Incredibles (2004), The Wolf of Wall Street (2013), Get Out (2017), Roma (2018), Moonlight (2016)… Điện ảnh châu Á cũng đóng góp không ít tác phẩm trong danh sách nói trên như: In the Mood for Love (2000) của đạo diễn Vương Gia Vệ, Shoplifters (2018) - siêu phẩm do đạo diễn Nhật Bản Hirokazu Kore-eda cầm trịch từng giành Cành cọ vàng tại Liên hoa phim Cannes 2018, Burning (2018) - đại diện của điện ảnh xứ kim chi, Spirited Away (2001) - phim hoạt hình không nói tiếng Anh duy nhất thắng giải Oscar ở hạng mục Phim hoạt hình hay nhất…

Đặc biệt, vị trí số 1 trong danh sách nói trên dành để vinh danh tác phẩm There Will Be Blood (2007), bộ phim do đạo diễn Paul Thomas Anderson cầm trịch từng giành hàng loạt giải thưởng danh giá. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Oil của Upton Sinclair xoay quanh chuyện khai thác dầu ở bang California (Mỹ) vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kể 20. Tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 80, There Will Be Blood nhận 8 đề cử quan trọng trong đó có Phim hay nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất. Cuối cùng, tác phẩm đem về hai tượng vàng Nam diễn viên xuất sắc nhất và Quay phim xuất sắc nhất.

The Dark Knight, tác phẩm hiếm hoi sở hữu doanh thu trên 1 tỉ USD có mặt trong số 100 bộ phim được vinh danh ẢNH: WARNER BROS

Trong số các tác phẩm có mặt trong danh sách 100 bộ phim hay nhất từ năm 2000 đến nay, chỉ có The Dark Knight (2008) giành thắng lợi lớn trên mặt trận phòng vé với doanh thu 1,005 tỉ USD đồng thời nhận được đánh giá cao từ giới chuyên môn. Tác phẩm đem đến cho tài tử quá cố Heath Ledger giải Oscar ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất với vai phản diện Joker. Trong năm 2019, Joker - phần phim riêng về gã hề đáng sợ này vừa được giới thiệu đến giới mộ điệu và đem về giải Sư tử vàng tại Liên hoan phim Venice năm nay. Dẫu được đánh giá cao song tác phẩm này lại không có tên trong danh sách nói trên.