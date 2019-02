Phim của Israel chiến thắng giải Gấu vàng LHP Berlin 2019

Synonyms xoay quanh một thanh niên trẻ người Israel rời quê hương để sang Pháp sống cuộc đời mới, đã vượt qua 15 ứng cử viên sáng giá khác (One Second của Trương Nghệ Mưu bất ngờ rút khỏi phim tranh giải Gấu vàng).

Phát biểu khi nhận giải, đạo diễn Lapid cho biết ông ý thức bộ phim sẽ gây tranh cãi ở cả Israel và Pháp khi nhân vật chính từ chối nói tiếng Do Thái để hòa nhập cộng đồng. Đạo diễn cho biết câu chuyện dựa trên trải nghiệm của chính ông khi ra nước ngoài.

Các giải thưởng khác bao gồm By the Grace of God của đạo diễn Francois Ozon giành giải Gấu bạc của ban giám khảo, còn nam và nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đều thuộc về Trung Quốc (Vương Cảnh Xuân và Vịnh Mai) với tác phẩm So Long, My Son của đạo diễn Vương Tiểu Soái. Năm ngoái, người chiến thắng Gấu vàng là bộ phim đầu tay của đạo diễn người Romania Adina Pintilie - Touch Me Not.

LHP quốc tế Berlin lần thứ 69 đặc biệt vinh danh huyền thoại diễn xuất gốc Thụy Sĩ Bruno Ganz, người vừa mất hôm 16.2 vì ung thư. Tài tử Downfall được nhận xét là tài năng kiệt xuất của điện ảnh châu Âu.

Minh tinh người Pháp Juliette Binoche giữ vao trò Chủ tịch ban giám khảo tại LHP Quốc tế Berlin năm nay Chủ tịch ban giám khảo Juliette Binoche đã đưa ra một tuyên bố ngắn, úp mở về sự vắng mặt của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, người bị cho phải rút phim vì lý do chính trị. "Chúng tôi hi vọng sẽ thấy phim của anh ấy trên màn ảnh khắp thế giới vào thời gian tới", minh tinh 55 tuổi nói.

Một số ngôi sao nổi tiếng tham dự LHP Berlin năm nay gồm nữ diễn viên Tilda Swinton Người dơi Christian Bale và vợ Sibi Blazic Nữ diễn viên Diane Kruger

Danh sách các giải thưởng của LHP Berlin 2019:

Giải Gấu vàng cho phim hay nhất: Synonyms (đạo diễn Nadav Lapid)

Giải Gấu bạc của ban giám khảo: By the Grace of God (đạo diễn François Ozon)

Đạo diễn xuất sắc nhất: Angela Schanelec phim I Was at Home, But

Giải Gấu bạc phim có góc nhìn mới: System Crasher (đạo diễn Nora Fingscheidt)

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Yong Mei (Vịnh Mai), phim So Long, My Son

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Wang Jingchun (Vương Cảnh Xuân), phim So Long, My Son

Kịch bản xuất sắc nhất: Piranhas (của Maurizio Braucci, Claudio Giovannesi, Roberto Saviano)

Giải thưởng Thiết kế nghệ thuật: Out Stealing Horses (đạo diễn Rasmus Videbæk)

Phim tài liệu: Talking About Trees (đạo diễn Suhaib Gasmelbari)

Phim ngắn xuất sắc nhất: Umbra (đạo diễn Florian Fischer và Johannes Krell)

Giải Gấu bạc của ban giám khảo cho phim ngắn: Blue Boy (đạo diễn Manuel Abramovich)

Giải phim ngắn Audi Short Film Award: Rise (đạo diễn Bárbara Wagner - Benjamin de Burca)