Phim Đài Loan 'Dương Quang Phổ Chiếu' là phim hay nhất năm 2020

Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan theo chân phóng viên Borat Margaret Sagdiyev (Sacha Baron Cohen đóng) đến Mỹ để ghi nhận về cuộc sống nơi đây. Với những tình tiết hài hước mang nặng tính châm biếm, phần phim thứ hai được các nhà phê bình khen ngợi khi được chấm đến 86% trên Rotten Tomatoes. Sự thú vị của tác phẩm này ở chỗ, bên cạnh màn hóa thân của các diễn viên, nó còn có sự tham gia của người thật ngoài đời (chẳng hạn như diễn viên Tom Hanks ) và được làm theo phong cách giả phim tài liệu để chọc cười khán giả.