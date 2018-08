Phim đang quay, Angelina Jolie đột ngột rút lui

Come Away kể về một vũ trụ mà trong đó nhân vật Alice (nổi tiếng qua tác phẩm Alice in Wonderland) và cậu bé Peter Pan trong tác phẩm nổi tiếng cùng tên thực chất có mối quan hệ ruột thịt. Angelina Jolie và David Oyelowo vào vai mẹ và bố của Alice và Peter Pan. Phim sẽ giải đáp thắc mắc vì sao Alice lạc vào xứ sở thần tiên và Peter Pan lại trở thành “đứa bé mãi không chịu lớn”.



Các nhà sản xuất hy vọng thuyết phục Angelina trở lại, tuy nhiên họ cũng đang chuẩn bị một vài kế hoạch dự phòng để mọi việc diễn ra đúng tiến độ. Thông tin Angelina rời dự án phim diễn ra trong bối cảnh cô cáo buộc chồng cũ là tài tử Brad Pitt vô trách nhiệm với con cái. Luật sư của Jolie là Samantha Bley DeJean cho biết nam diễn viên 54 tuổi này đã không hỗ trợ tài chính để nuôi con suốt 18 tháng nay.