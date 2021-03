Phim dục tính đoạt giải Gấu vàng LHP Berlin 2021

LHP Berlin lần thứ 71 diễn ra từ 1-5.3 ở thủ đô Berlin của Đức theo hình thức trực tuyến do đại dịch Covid-19. Đây là phần tranh tài của 170 bộ phim trên khắp thế giới với 11 hạng mục. Phim được phát trực tuyến cho những người kinh doanh phim ảnh và đại diện báo chí chuyên ngành. Giai đoạn 2 của LHP Berlin diễn ra từ 9-20.6, là phần công chiếu các bộ phim ở rạp cũng như tổ chức sự kiện thảm đỏ và trao giải phim xuất sắc.

Các giám khảo khen ngợi bộ phim Bad Luck Banging or Loony Porn với sự tham gia diễn chính của Katia Pascariu trong vai cô giáo Emi bị lộ băng sex riêng tư. Bộ phim xoay quanh thói đạo đức giả trong xã hội thời đại dịch Covid-19, kể câu chuyện của một nữ giáo viên lộ video khiêu dâm được quay tại nhà và làm mưa làm gió trên mạng xã hội

“Phim ghi lại rõ trên màn hình nội dung, bản chất, tâm trí và cơ thể, trộn lẫn các giá trị đạo đức với phần xác thịt”, đạo diễn Israel kiêm thành viên ban giám khảo Nadav Lapid cho biết khi công bố giải thưởng, theo Reuters.

Các giải thưởng khác tại LHP Berlin trực tuyến năm nay bao gồm giải Gấu bạc (Giải thưởng lớn của ban giám khảo) thuộc về Wheel of Fortune and Fantasy của đạo diễn Nhật Ryusuke Hamaguchi; nữ diễn viên Đức Maren Eggert, đóng vai một phụ nữ chống lại sự quyến rũ của người máy hoàn hảo trong I'm Your Man nhận giải Diễn viên chính xuất sắc nhất. Ở hạng mục Diễn viên phụ xuất sắc nhất, Lilla Kizlinger nhận giải qua phim Forest – I See You Everywhere. Denes Nagy của Hungary đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất cho phim chiến tranh Natural Light; Kịch bản xuất sắc nhất thuộc về Hong Sangsoo phim Introduction.

Ở hạng mục Encounters (Những cuộc gặp gỡ) nhằm thúc đẩy các nhà làm phim độc lập táo bạo hơn về mặt thẩm mỹ và cấu trúc; hỗ trợ các quan điểm mới trong điện ảnh và dành nhiều chỗ hơn cho các hình thức kể chuyện sáng tạo, bộ phim Taste (Vị) của đạo diễn Lê Bảo đoạt Giải đặc biệt của ban giám khảo (Special Jury Award). Giải Phim hay nhất (Best Film) của hạng mục này thuộc về Nous (Chúng ta) của đạo diễn Alice Diop.

Katia Pascariu vai cô giáo Emi bị lộ băng sex riêng tư trong phim Bad Luck Banging or Loony Porn ẢNH: IMDB

Được quay giữa đại dịch Covid-19, Bad Luck Banging or Loony Porn cho thấy hầu hết mọi nhân vật đều đeo khẩu trang nhưng người xem vẫn có cảm giác rằng “chất độc” mà con người tiêm vào môi trường sống của họ cũng có sức hủy diệt không kém bất kỳ loại virus nào. Bộ phim lên đến đỉnh điểm khi diễn ra một đại án “kỳ cục” bao gồm nhiều cha mẹ của các học sinh thuộc tầng lớp trung lưu tại ngôi trường ưu tú nơi Pascariu dạy học cẩn thận xem xét băng sex của cô trước khi đưa ra phán xét.

Nhà sản xuất Ada Solomon thừa nhận bộ phim sẽ bị kiểm duyệt vì những cảnh khiêu dâm nhất để có thể ra rạp rộng rãi hơn. “Bạo lực được chấp nhận, còn khỏa thân thì không”, Solomon đưa ý kiến.