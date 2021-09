Phim hài đen 'Don't Look Up' có Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence đóng tung trailer

Tác phẩm trực tuyến Don't Look Up quy tụ dàn sao đình đám của Hollywood như Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Rob Morgan, Jonah Hill, Tyler Perry, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Meryl Streep, Cate Blanchett... Hai ngôi sao Jennifer Lawrence và Leonardo DiCaprio đảm nhận hai vai nặng ký nhất trong phim là hai nhà thiên văn học Kate Dibiasky và Randall Mindy có nhiệm vụ cảnh báo nhân loại về sự kiện hủy diệt toàn bộ sự sống của loài người.

Trailer mới nhất của tác phẩm Don't Look Up không chỉ hé lộ tạo hình của hai ngôi sao Leonardo DiCaprio và Jennifer Lawrence mà còn cho khán giả thấy tạo hình của các nhân vật còn lại, mặc dù chớp nhoáng, đó là nhân vật của các diễn viên Timothée Chalamet, nữ ca sĩ Ariana Grande hay ngôi sao gạo cội Meryl Streep.

Hai nhà thiên văn học Kate Dibiasky và Randall Mindy đã phát hiện sao chổi đang trong quá trình tiếp xúc với trái đất và thông qua phương tiện truyền thông, đặc biệt là chương trình The Daily Rip do hai MC Brie (Cate Blanchett) và Jack (Tyler Perry) dẫn dắt, họ muốn thông báo đến toàn nhân loại sự kiện chấn động.

Dự án Don't Look Up là phim hài đen (black comedy) kết hợp với thể loại khoa học viễn tưởng, thảm họa, được nhào nặn dưới bàn tay của nhà làm phim từng đoạt giải Oscar là Adam McKay. Kịch bản phim do ông và cộng sự viết. Ông từng chỉ đạo tác phẩm The Big Short (2015) và Vice (2018). Tác phẩm Don't Look Up dự kiến chiếu một số suất hạn chế tại các rạp vào ngày 10.12 năm nay, sau đó sẽ chiếu trên nền tảng trực tuyến vào ngày 24.12.