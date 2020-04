Phim Hàn nghỉ quay vì nợ tiền lương nhân viên

Theo trang Sports Khan, đoàn làm phim Somehow Family bất ngờ ngừng quay toàn bộ. Thực chất, hồi 12.4, tác phẩm đã đột ngột không phát sóng vì lý do liên quan đến dịch Covid-19. Đại diện bộ phim từng chia sẻ rằng do lo ngại tình hình bệnh viêm phổi Vũ Hán lạ và vì phải đảm bảo sức khỏe cho mọi người trong đoàn, nên lịch trình quay bị xáo trộn khiến cho tác phẩm không thể chiếu đúng hẹn.