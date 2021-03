Phim hợp tác Việt-Nhật ‘Along The Sea’ về thực tập sinh Việt ở xứ hoa anh đào

Along The Sea xoay quanh những góc khuất, trắc trở của 3 phụ nữ trẻ Việt Nam sang Nhật Bản làm việc nhưng gặp nhiều thử thách.

Trailer phim Along The Sea

Along The Sea là dự án phim điện ảnh hợp tác Việt-Nhật, có sự tham gia diễn xuất của Hoàng Phượng, Quỳnh Như và Tuyết Anh. Phim do Kazutaka Watanabe, Josh Levy và Nguyễn Lệ Hằng sản xuất.

Akio Fujimoto từng làm phim Passage of Life về người Myanmar nhập cư và làm việc tại Nhật Bản. Phim đoạt giải tại LHP Tokyo năm 2017 hạng mục Best Asean Future Film & Spirit of Asia Award (Director); LHP TCinemaAsia Film 2018 hạng mục Diễn viên xuất sắc nhất (Kaung Myat Thu), LHP Bangkok ASEAN Film 2018 hạng mục Giải thưởng Ban giám khảo.

Ba nhân vật chính trong phim Along the Sea do các diễn viên Việt Nam thể hiện: Tuyết Anh, Hoàng Phượng, Quỳnh Như (từ trái sang) ẢNH: EX NKK

Nhà sản xuất Kazutaka Watanabe nhận định: “Câu chuyện về người nhập cư và di cư ở Nhật Bản là một trong những chủ đề chúng tôi cần tập trung từ bây giờ. Tuy nhiên đề tài này hiếm khi được các nhà làm phim Nhật để mắt tới. Câu chuyện này liên quan đến vấn đề xã hội Nhật khi tuổi thọ bình quân của người dân Nhật ngày càng cao, người già ngày một nhiều và số người trong độ tuổi lao động giảm nhanh. Giải pháp của Nhật Bản là tạm thời cho phép lao động nước ngoài vào làm việc nhưng cũng xảy ra nhiều phận đời bấp bênh”.

Phim được quay tại thị trấn Sotogahama, tỉnh Aomori, Nhật Bản ẢNH: EX NKK

Ở góc nhìn khác, nhà sản xuất Nguyễn Lệ Hằng cho biết: “Nền điện ảnh Việt Nam đang phát triển rất nhanh nhưng vẫn còn nhiều người trên thế giới ít biết đến, chưa có cơ hội xem những câu chuyện của người Việt trên màn bạc. Bên cạnh đó, ở Việt Nam rất nhiều gia đình có con đi nước ngoài hoặc bản thân họ đi lao động nên chắc hẳn khi xem bộ phim này họ sẽ tìm thấy được sự đồng cảm. Mục tiêu của chúng tôi khi chiếu Along The Sea nhằm chia sẻ thông điệp này”.

Along The Sea dự kiến ra rạp tại Nhật Bản vào tháng 5.