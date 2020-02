Phim mới của Lee Min Ho liên tục bị rò rỉ ảnh hậu trường

Dù vẫn đang trong quá trình quay và vẫn chưa định được ngày ra mắt chính thức, nhưng dự án The King: The Eternal Monarch đang là tâm điểm của làng phim ảnh Hàn Quốc bởi quy tụ dàn sao sáng giá. Thời gian gần đây, loạt ảnh chụp lén ê-kíp ghi hình một lần nữa gây sốt trên các phương tiện truyền thông.

Trong các ảnh mới được chia sẻ, bộ ba diễn viên chính Lee Min Hoo, Woo Do Hwan, Kim Go Eun đang quay ở một sân bóng rổ tại Busan (Hàn Quốc). Giữa sân bóng rộng lớn, mỹ nam họ Lee trong trang phục thể thao , vẫn dễ dàng được nhận ra nhờ chiều cao nổi bật và gương mặt điển trai. Trong lúc đợi quay, anh chăm chú tập ném bóng vào rổ.

Lee Min Ho cùng hai bạn diễn trên trường quay The King: The Eternal Monarch ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SOOMPI

Những video ghi lại cảnh Lee Min Ho ghi điểm ở khoảng cách xa được người hâm mộ bàn luận sôi nổi. Nhiều cư dân mạng khen ngợi phong thái cuốn hút của anh khi chơi bóng rổ. Còn fan thì khẳng định nam diễn viên trông tuyệt vời và rất đẹp trai lúc chơi thể thao.

Cảnh quay của Lee Min Ho tại sân bóng rổ có thể là một trong những phân đoạn quan trọng của The King: The Eternal Monarch. Bởi ngoài anh thì còn có sự xuất hiện của Woo Do Hwan và Kim Go Eun. Khác với tài tử 33 tuổi, hai bạn diễn còn lại gây chú ý với trang phục vest lịch sự và còn đeo kính đen.

Sao phim Vườn sao băng nổi bật lúc quay dự án mới ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SOOMPI

The King: The Eternal Monarch lấy chủ đề hai thế giới song song. Lee Min Ho sẽ cùng đảm nhận hai nhân vật: hoàng đế Lee Gon nước Cao Ly và thám tử Jung Tae Eul của nước Hàn Quốc ở thời hiện đại. Tác phẩm do nữ biên kịch Kim Eun Sook chấp bút và Baek Sang Hoon làm đạo diễn. Baek Sang Hoon là người đã hợp tác cùng với Kim Eun Sook trong bộ phim đình đám Hậu duệ mặt trời (2016).

The King: The Eternal Monarch đang nhận được nhiều quan tâm bởi là phim đầu tiên của Lee Min Ho sau khi xuất ngũ. Phim gần nhất anh tham gia là Huyền thoại biển xanh, ra mắt năm 2017. Đặc biệt, Lee Min Ho bật mí The King: The Eternal Monarch dự kiến sẽ lên sóng vào tháng 3 năm sau.