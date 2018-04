Phim mới của 'nữ hoàng nước mắt' Son Ye Jin khởi đầu ấn tượng

Chỉ mới ra mắt tập đầu tiên, bộ phim truyền hình Pretty noona who buys me food (tựa Việt: Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi) hay còn gọi là Something in the Rain, đã được khán giả đón nhận nồng nhiệt.

Tối 30.3, tác phẩm Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi đã chính thức lên sóng kênh JTBC sau khoảng thời gian làm người hâm mộ mong ngóng. Theo thống kê của Nielson Korea, tập đầu tiên của phim đã ghi nhận mức rating trung bình 4% (lượng người xem), đây được xem là một con số khá cao so với một đài truyền hình cáp. Trên JTBC, mức rating tập đầu tiên cao nhất thuộc về Man to Man chiếu ngày 21.4.2017 với 4,8%. Phim chiếu trước Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi là Misty cũng có sự khởi đầu khả quan 3,5% và duy trì mức độ này cho đến tập cuối hồi tuần trước.

Bên cạnh việc thu hút đông đảo khán giả, đứa con tinh thần của đạo diễn An Pan Seok còn trở thành đề tài nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Từ khóa tên phim cùng hai diễn viên chính gồm Son Ye Jin và Jung Hae In luôn nằm trong top 10 tìm kiếm trên hàng loạt các trang tin tức từ tối 30.3 đến trưa 31.3. Nhà sản xuất phim từng tiết lộ Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi được lấy cảm hứng từ chuyện tình Song Joong Ki và Song Hye Kyo ngoài đời Không chỉ thống trị top tìm kiếm, tập 1 Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi còn nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía cộng đồng mạng Hàn Quốc nhờ tình tiết gần gũi, mạch phim nhẹ nhàng và dàn sao toàn trai xinh gái đẹp. Phía dưới các bài viết về phim là hàng loạt bình luận có cánh dành cho tác phẩm: “Đây là bộ phim truyền hình đầu tiên mà tôi có cảm giác chân thực khi xem đấy”, “Song Ye Jin và Jung Hae In rất xứng đôi”, “Em rất trông đợi vào phim này”, “Tôi rất đồng cảm với môi trường công sở của nhân vật nữ”, “Xem phim mà tôi cũng vô thức rung động và cười theo”, “Tôi muốn được xem tập tiếp theo”… Pretty noona who buys me food đánh dấu sự trở lại của Son Ye Jin với mảng phim truyền hình sau Cá mập báo thù năm 2013. Còn đối với Jung Hae In, đây là phim đầu tiên mà anh thủ vai nam chính. So với đàn chị Son Ye Jin, Jung Hae In nhỏ hơn cả tuổi đời và tuổi nghề, rất phù hợp với nhân vật trong phim. Sự ăn ý của cả hai cũng là điều làm khán giả thích thú khi theo dõi trước màn ảnh nhỏ. Khán giả bày tỏ niềm yêu thích trước độ "phản ứng hóa học" giữa người đẹp Song Ye Jin và đàn em Tin liên quan Mỹ nhân không tuổi của Hàn gây ám ảnh trong phim kinh dị

Nữ diễn viên chính phim toàn con nhà giàu Hàn Quốc bị chê tơi bời

Ê-kíp phim do Kim Nam Joo đóng vai chính chuẩn bị đến Đà Nẵng Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi kể về Yoon Jin Ah (Son Ye Jin), một giám sát quán cà phê nhượng quyền và là người phụ nữ ngoài 30 tuổi xinh đẹp nhưng lại không may mắn trên đường tình duyên. Sau khi gặp Seo Joon Hee (Jung Hae In), em trai của bạn thân, cuộc sống của Jin Ah có nhiều biến đổi. Rồi dần dà, mối quan hệ giữa họ phát triển thành câu chuyện tình yêu lãng mạn. Tập 2 của phim sẽ phát sóng vào tối 31.3 và các tập tiếp theo sẽ đến với khán giả trên kênh JTBC vào tối thứ 6 và 7 hằng tuần.