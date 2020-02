Phim mới của Park Min Young và Seo Kang Yoon lọt bảng xếp hạng tìm kiếm

Bên cạnh Itaewon Class, bộ phim I'll Go To You When The Weather Is Nice (Trời đẹp em sẽ đến) cũng là một dự án được mong chờ từ khâu tuyển chọn diễn viên. Với nội dung nhẹ nhàng kể về cô gái Hae Won ( Park Min Young ) trở về quê hương Buk Hyeon vì mệt mỏi với cuộc sống thành thị và đã tình cờ gặp lại bạn học cũ cấp ba Eun Seop (Seo Kang Joon) - chủ tiệm sách rồi nảy sinh tình cảm.