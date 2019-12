Phim, MV, album mùa cuối năm 'bùng nổ'

Đáng chú ý là những sản phẩm âm nhạc mang đến sự mới mẻ, độc lạ cho showbiz Việt

Phim ngắn ca nhạc hao tốn nhiều công sức nhất của ca sĩ Phương Thanh là 6 tập phim ra mắt tại cụm rạp BHD: Ngược dòng Nguyên Hương 239. Nói về phim ngắn (sẽ tung teaser ngày 1.1.2020), ca sĩ Phương Thanh cho hay: "Tôi phải mất đến

5 năm chuẩn bị từ ý tưởng đến phục trang, diễn viên... Tất cả do tôi tự làm hết cùng 2 nhà thiết kế hỗ trợ. Về kinh phí, đến giờ tôi cũng chưa biết "gom" lại là bao nhiêu vì yếu tố cổ trang khá tốn kém. Có những cảnh phải quay tại Thanh Hóa, Vinh (Nghệ An)... Phim có những màn cung đấu từ cổ trang tới hiện đại với nhiều bất ngờ và mang cả yếu tố tâm linh, là một hướng đi riêng có tính nhân văn của tôi". Đặc biệt, dàn diễn viên phim vừa công bố lập tức tạo chú ý như: ca sĩ Lam Trường, top 5 Hoa hậu Hoàn vũ 2018 H’Hen Niê, đạo diễn Đoàn Minh Tuấn, nghệ sĩ Hiếu Hiền, Hoàng Phi, Nguyễn Công Tú, bé Đan Thanh...; và Nghi Phương (con gái Phương Thanh) lần đầu tiên xuất hiện trong phim. Xuyên suốt 6 tập sẽ giới thiệu 10 bài hát nổi tiếng của Phương Thanh. “Không chỉ phim ngắn mà trước tết tôi sẽ ra mắt một MV chào xuân vui tươi Tết nay em lấy chồng”, Phương Thanh tiết lộ thêm.

Khi phim Chị chị em em còn đang “nóng” ngoài rạp thì mới đây ca sĩ - diễn viên Chi Pu (diễn viên chính trong phim cùng với Thanh Hằng) vừa trình làng poster MV nhạc trong phim mang tên Shhh! Chỉ ta biết thôi. Nếu như Chị chị em em gắn mác 18+ thì MV nhạc phim của Chi Pu dán nhãn NC 19 (hạn chế khán giả dưới 19 tuổi) làm các fan của cô háo hức.

Trong khi đó, bộ đôi ca sĩ triệu view Jack và K-ICM cũng vừa bất ngờ tung teaser MV Hoa vô sắc. Đang gây tò mò còn có sản phẩm âm nhạc của Dương Triệu Vũ và Đàm Vĩnh Hưng ra mắt ngày 1.1.2020 với dòng chữ vẫn thường được ghi trong thiệp cưới Save the day. Ca sĩ Jun Phạm gây ấn tượng khi ra mắt MV Đây là một bài hát vui lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Số đỏ với dàn khách mời rất “oách” như: nghệ sĩ Hữu Châu, Xuân Hương, Ngô Kiến Huy, Minh Dự, Nam Thư , Nam Em, Will, BB Trần, S.T Sơn Thạch... MV mang phong cách trào phúng, vui nhộn và truyền đi những thông điệp nhẹ nhàng, tích cực hướng đến một xã hội tốt đẹp. Ca sĩ Quốc Thiên thì mở đầu cho chuỗi những tình khúc nhạc Nhật, lời Việt mà anh trình làng sắp tới (như: Sa mạc tình yêu, Mùa hè ái ân, Trời còn mưa mãi...) bằng MV Người yêu dấu ơi (nhạc Nhật, lời Việt: Phạm Duy)... Đây là dự án âm nhạc lớn nhất của Quốc Thiên thời gian qua.

Ngoài ra, thị trường âm nhạc còn rộn ràng với hàng loạt MV mới mang nhiều sắc màu của các ca sĩ, nhóm nhạc như: O2O Girl Band (Mơ về anh - Eu te amo), Việt Quang (Cưới đi, mình cưới nhau đi), Chi Dân (Sao chẳng phải là anh), Văn Mai Hương (2 MV: Nghe nói anh sắp kết hôn và Cầu hôn), Nguyên Vũ (Chưa ai ngỏ lời), quán quân The Voice VN 2018 Ngọc Ánh (Nói trước bước không qua), Osad (Vì đó là em), Vũ Cát Tường (live show và album: Inner Me), Trúc Nhân (Sáng mắt chưa)... mang đến một mùa tết nhiều chờ đợi.