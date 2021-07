Phim Nga thắng giải Giải thưởng lớn hạng mục Nhãn quan độc đáo tại Cannes

Ban tổ chức LHP Cannes 2021 thông báo trên trang web chính thức bộ phim Unclenching the Fists của đạo diễn, biên kịch người Nga Kira Kovalenko thắng giải cao nhất tại hạng mục Nhãn quan độc đáo mùa giải lần thứ 74. Phim theo chân một cô gái Ossetia cố gắng trốn thoát khỏi gia đình ở một ngôi làng xa xôi của Nga.

Bên cạnh Giải thưởng lớn (Grand Prize) mà phim Unclenching The Fists đạt được, hạng mục Nhãn quan độc đáo còn có Giải ban giám khảo (Jury Prize) trao cho phim Great Freedom của nhà làm phim Sebastian Meise hay giải Ensemble Prize trao cho phim Bonne Mere của đạo diễn Hafsia Herzi. Năm 2019, giải cao nhất của hạng mục này trao cho phim The Invisible Life of Euridice Gusmao của nhà làm phim Karim Ainouz.