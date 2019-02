Phim ngoại hấp dẫn đổ bộ màn ảnh Việt

Nối tiếp thành công vượt ngoài mong đợi từ phần 1 ra mắt vào năm 2017, thương hiệu hài - kinh dị Sinh nhật chết chóc 2 (tựa gốc: Happy Death Day 2U) tiếp tục trở lại màn ảnh những ngày giữa tháng 2 này. Thuộc dòng phim kinh dị kinh phí thấp (chưa đến 5 triệu USD) nhưng lại thu về doanh thu xấp xỉ 125,5 triệu USD trên toàn cầu, phần 1 Sinh nhật chết chóc đã nhận được sự ủng hộ của giới trẻ qua câu chuyện kinh dị giật gân kèm hài hước. Thế nên hãng Blumhouse và Universal tiếp tục bắt tay để thực hiện phần 2 với nội dung kịch tính và ẩn ý hơn rất nhiều so với phần đầu tiên. Dàn diễn viên ngoài nữ diễn viên tài năng Jessica Rothe còn có các diễn viên trẻ đang gây được sự chú ý như Israel Broussard, Ruby Modine, Rachel Matthews và đặc biệt là hai diễn viên gốc Việt: Phi Vu, Tran Tran.

Phim Đại Úy Marvel

Một trong những bộ phim đặc sắc chiếu vào tháng 3 này là Đại úy Marvel (tựa gốc: Captain Marvel) ra rạp đúng vào ngày lễ 8.3. Bom tấn siêu anh hùng ra mắt năm 2019 đóng vai trò là phần phim thứ 21 trong “Vũ trụ Điện ảnh Marvel”, đồng thời cũng là phim đầu tiên thuộc mái nhà chung xoay quanh nhân vật chính là một nữ siêu anh hùng. Với mốc thời gian là năm 1995, Captain Marvel sẽ sở hữu hai tuyến truyện đan xen nhau: Khi Carol Danvers còn là một thành viên của Starforce; và lúc cô trở về trái đất bị mất đi một phần ký ức trong quá khứ. Khán giả chắc chắn sẽ choáng ngợp trước những trường đoạn kỹ xảo hút mắt khi nữ siêu anh hùng biểu diễn quyền uy mãnh liệt của mình. Phim có sự tham gia của nhiều siêu sao Hollywood như nữ diễn viên đoạt giải Oscar - Brie Larson (thủ vai Carol Danvers/ Đại úy Marvel), Samuel L.Jackson, Gemma Chan…

Tác phẩm hoạt hình Công viên kỳ diệu

Được mong đợi không kém là tác phẩm hoạt hình Công viên kỳ diệu (tựa gốc: Wonder Park) - sáng tạo bởi hãng Ilion Animation Studios và Paramount. Lấy bối cảnh năm 1990, phim kể câu chuyện về cô bé June, người luôn mang trong mình những ý tưởng sáng tạo ngây ngô và thơ mộng nhất mà trẻ em có được. June tưởng tượng và vẽ lên công viên kỳ diệu của mình với tên Wonderland. Phép màu xảy ra khi công viên tưởng tượng của cô bé - nơi mà con người cùng các loài động vật có thể giao tiếp với nhau lại thực sự có thật. Với những màu sắc rực rỡ, kỳ ảo đầy mê hoặc, chuyến phiêu lưu của cô bé June với những người bạn động vật đáng yêu trong phim hứa hẹn sẽ lôi cuốn không chỉ hàng triệu trẻ em trên toàn thế giới mà cả người lớn. Phim chính thức ra mắt khán giả vào ngày 15.3.

Phim kinh dị Chúng ta (tựa gốc: Us)

Đạo diễn Jordan Peele – người đã tạo nên hiện tượng điện ảnh của năm 2017 với phim Get Out sẽ tái xuất với bộ phim kinh dị mới có tên Chúng ta (tựa gốc: Us). Phim đưa khán giả theo chân gia đình 4 người của Adelaide Wilson (Lupita Nyong’o thủ vai) khi họ trở về căn nhà tuổi thơ của Adelaide trong chuyến nghỉ hè. Sau một ngày vui chơi trên biển cùng bạn bè, những sự việc quái gở đã xảy ra, đó là khi màn đêm buông xuống có sự xuất hiện của những vị khách không mời mà tới: những bản sao của từng thành viên trong gia đình. Phim có sự tham gia của nữ diễn viên đạt tượng vàng Oscar Lupita Nyong’o, Winston Duke, Yahya Abdul-Mateen II… và sẽ chiếu rạp từ 15.3.