Phim ngoại tình gắn mác R của Hàn Quốc lập kỷ lục rating

Cảnh nóng ngập tràn, rating cao từ tập 1

Tối 27.3, The World of the Married (Thế giới hôn nhân) lên sóng và thu hút lượng lớn khán giả. Ngay trong tập 1, bộ phim đã cán mốc rating 6,3% toàn quốc, lập nên kỷ lục là phim có màn ra mắt thành công nhất trên một đài truyền hình cáp . Đây là thành tích mà tác phẩm nào cũng ao ước. Trước The World of the Married, tập 1 của Itaewon Class chỉ đạt mức 5% nhưng vẫn được xem là phim có tập mở màn nhiều người xem nhất trên kênh truyền hình cáp.

Thành tích của The World of the Married được đánh giá là hoàn toàn xứng đáng. Gây chú ý từ lúc mới quay, đứa con tinh thần của đạo diễn Mo Wan Il đã không khiến khán giả thất vọng và ngay lập tức để lại ấn tượng mạnh với tình tiết dồn dập trong vòng hơn 60 phút đầu tiên. Lấy chủ đề về vấn nạn ngoại tình muôn thuở, nhưng bộ phim có cách khai thác mạnh mẽ và có nhiều cú ngoặt khiến người xem ngỡ ngàng.

Chuyện tình tay ba giữa Ji Sun Woo (Kim Hee Ae) - Lee Tae Oh (Park Hae Joon), Yeo Da Kyeong (Han So Hee) ẢNH: POSTER PHIM

Đặc biệt, The World of the Married còn nhận được nhiều sự quan tâm bởi thẳng thắn gắn mác R (hạn chế người xem dưới 18 tuổi) trong 6 tập đầu vì chứa nhiều nội dung “người lớn”. Và chưa đến 10 phút đầu tập 1, tác phẩm đã làm người xem chăm chú với những góc quay cận cảnh đoạn giường chiếu táo bạo xoay quanh đôi vợ chồng Ji Sun Woo (Kim Hee Ae) - Lee Tae Oh (Park Hae Joon).

Đều là những diễn viên có kinh nghiệm và sở hữu ngoại hình khiến công chúng thèm khát, nên phân đoạn tình ái giữa Kim Hee Ae và Park Hae Joon đem lại hiệu ứng rất tốt. Khán giả khen ngợi cảm xúc và sự phối hợp ăn ý của cả hai.

Ở tuổi 53, minh tinh họ Kim vẫn giữ được vóc dáng thon gọn quyến rũ cùng kỹ thuật diễn xuất gợi tình. Nhỏ hơn Kim Hee Ae 9 tuổi, nhưng tài tử Park Hee Joon vẫn tạo phản ứng hóa học tốt với đàn chị và khiến fan nữ thích thú với cơ bắp săn chắc.

Cảnh 18+ nóng bỏng trong những phút đầu tiên của phim ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Âm mưu ngoại tình quy mô lớn

The World of the Married được làm lại từ sê-ri Doctor Foster của đài BBC (Mỹ), khắc họa cuộc sống hôn nhân “đồng sàng dị mộng” và thiếu tình yêu của các đôi vợ chồng hiện nay. Là bản remake, nhưng phiên bản Hàn Quốc vẫn giữ được sự lôi cuốn nhờ các tình tiết hấp dẫn cùng khả năng diễn xuất của dàn sao kỳ cựu.

Tập 1 chủ yếu xoay quanh về nhân vật nữ chính Ji Sun Woo (Kim Hee Ae), một nữ bác sĩ tài năng, khéo léo đối nội và đối ngoại. Cô có gia đình nhỏ đáng mơ ước, chồng chiều chuộng và con trai ngoan ngoãn. Thế nhưng, tất cả thay đổi khi cô phát hiện chồng Lee Tae Oh (Park Hae Joon) ngoại tình.

Ji Sun Woo (Kim Hee Ae) phẫn uất khi biết chồng ngoại tình và phát hiện bạn bè thân cận giúp đỡ ông xã dan díu ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Tại tập 1, Ji Sun Woo cũng tìm được cả danh tính ''tiểu tam'' và những thành phần tiếp tay cho ông xã lăng nhăng. Đáng nói, những người giúp Lee Tae Oh “ăn chả” bên ngoài đều là bạn bè thân thiết với Ji Sun Won như Go Ye Rim (Park Sun Young), Son Je Hyeok (Kim Young Min), Seol Myung Sook (Chae Gook Hee), thư ký riêng…

Khoảnh khắc nữ chính khổ sở nhận ra tất cả những người xung quanh đều thông đồng lừa dối mình khiến người xem xót xa. Nhiều khán giả phấn khích về tập 1: “Mọi người nên xem phim này đi, nhưng đừng có kể gì cả. Cứ xem trước đi”, “Tập đầu tiên diễn biến điên thật, khiến em hết hồn. Em nghĩ phim này sẽ trở thành một tác phẩm ăn khách như Lâu đài trên không”, “Thật sự tuyệt vời”…

Ji Sun Woo và tình nhân của chồng - Yeo Da Kyeong (Han So Hee) có màn đối đầu thú vị trong các tập sau ẢNH: CẮT TỪ PHIM

The World of the Married (Thế giới hôn nhân) được dự đoán sẽ tiếp tục gia tăng rating trong các tập sau, khi nữ chính Ji Sun Woo quyết định xử lý ông chồng và đám bạn đâm sau lưng của mình. Phim chiếu vào tối thứ 6 và 7 hằng tuần trên JTBC.